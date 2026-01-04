İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Manisa'da otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA4 Ocak 2026 Pazar 19:06 - Güncelleme:
İzmir'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Alim A. yönetimindeki 60 NA 701 plakalı otobüs ile İbrahim G. (29) idaresindeki 35 BFB 033 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınında çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobili önüne alan otobüs, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan yolcu Hüsnü T. (37) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim G, Hüsnü T. ve 5 yaşındaki Alparslan Aziz Y, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

