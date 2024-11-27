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  • Manisa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Manisa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

DHA27 Kasım 2024 Çarşamba 18:24 - Güncelleme:
Manisa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda; Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirildi.

1'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA OLMAK ÜZERE 8'İ İSE SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.T. (53), çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i ise serbest bırakıldı.

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