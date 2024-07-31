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Manisa'da plastik fabrikasında yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde mobilyalara plastik ayak üreten bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

DHA31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
Manisa'da plastik fabrikasında yangın
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde mobilyalara plastik ayak üreten bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın etkisiyle yandaki başka bir fabrikanın bahçesine de sıçradı.

Fabrikadan yükselen siyah dumanlar kentin çeşitli noktalarından göründü.

Yunusemre Kaymakam Vekili ve Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, olay yerinde inceleme yaptı.

Genel, AA muhabirine, yangının ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Genel, "13.51'de ihbar geliyor ve çok kısa sürede itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatlik bir mücadeleyle çok şükür şu anda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ölü ve yaralı olmaması sevindirici." dedi.

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