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Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA27 Şubat 2020 Perşembe21:27 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 21:27

İlçeye bağlı kırsal Kumkuyucak Mahallesi'nde yaşayan İsmail A, aralarında husumet olduğu belirtilen Mintaz Kargın'a (50) köy meydanındaki kahvehanede pompalı tüfekle ateş ettikten sonra 45 P 2935 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mintaz Kargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 2 yıl önce cezaevinden tahliye edilen evli ve 2 çocuk babası Kargın'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalıma başlattı.

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