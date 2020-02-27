Manisa'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

İlçeye bağlı kırsal Kumkuyucak Mahallesi'nde yaşayan İsmail A, aralarında husumet olduğu belirtilen Mintaz Kargın'a (50) köy meydanındaki kahvehanede pompalı tüfekle ateş ettikten sonra 45 P 2935 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mintaz Kargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaklaşık 2 yıl önce cezaevinden tahliye edilen evli ve 2 çocuk babası Kargın'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalıma başlattı.