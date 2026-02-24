Manisa'da sağanak alarmı: Tarım alanları sular altında kaldı

Manisa'da son birkaç haftadır aralıklarla etkili olan ve meteorolojik verilere göre son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan kuvvetli yağış ile fırtınanın ardından ekiplerin sahadaki incelemeleri devam ediyor.

Manisa Valiliği koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalarla, selden etkilenen bölgelerde hasar tespit faaliyetlerine hız verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından teyakkuza geçen Manisa Valiliği, süreci AFAD ve ilgili tüm kurumlarla yakından takip etti.

Riskli bölgelerde motopomp ve tahliye ekipleri hazır bulundurulurken, ulaşım ve altyapı güvenliğine yönelik önleyici çalışmalar titizlikle yürütüldü. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağışlar il genelinde geniş bir alanda etkili oldu. İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, il genelinde 88 sel ve su baskını, 19 çökme ve göçme vakası ile 20 mahsur kalma olayı yaşandı.

Ayrıca 26 heyelan ve toprak kayması, 35 fırtına ve 4 hasar tespit talebi olmak üzere toplam 191 ihbar için ekipler tarafından hızlıca müdahale başlatıldı.

TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA ALDI

Manisa'nın tarım arazileri, taşkınlardan etkilenen alanların başında geldi. Özellikle Gediz Nehri ve Alaşehir Çayı havzasında yoğunlaşan taşkınlar nedeniyle yaklaşık 20 bin dekar tarım alanı su altında kaldı.

Üzüm bağları, hububat, yem bitkileri, zeytinlikler ve kışlık sebze alanlarının etkilendiği bölgede; tek yıllık ürünlerde zarar oluştuğu ancak dikili bağ ve zeytin alanlarında genel olarak kalıcı bir zarar beklenmediği değerlendiriliyor. Kesin hasar tespiti, suların çekilmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tamamlanacak.

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 1 yapının yıkık olduğu, 4 yapının az hasarlı, 5 yapının ise hasarsız olduğu tespit edildi. Kontroller sonucunda il genelinde ağır hasarlı yapının bulunmadığı bildirildi.

2 BİN 784 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPTI

Meydana gelen olaylara müdahale kapsamında Manisa Valiliği koordinasyonunda; AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Karayolları, Orman İşletme, Emniyet ve Jandarma ekiplerinden oluşan 2 bin 784 personel, toplam 1 bin 119 araç ile sahada görev yaptı.

Zarar gören üreticiler ve vatandaşlar için idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürülürken, hasar tespit çalışmalarının suların çekilmesiyle netlik kazanacağı belirtildi.