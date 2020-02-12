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Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

AA12.02.2020  22:31 - Güncelleme: 12.02.2020  22:31


Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde karşılaşan İ.T. (26) ile H.H.Ö. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ö. yanında getirdiği silahla İ.T'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden ayrılan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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