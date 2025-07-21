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Manisa'da şüpheli ölüm! Genç kadının kocası gözaltında

Manisa'da 19 Temmuz'da evinde ölü bulunan 17 yaşındaki H.A.'nın kocası İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
Manisa'da şüpheli ölüm! Genç kadının kocası gözaltında
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yabancı uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili maktulün kocası İzmir'de gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu H.A'nın (17) 19 Temmuz'da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Komşularından, olaydan önceki gece genç kadının Afganistan uyruklu kocası N.D. (27) ile tartıştığı bilgisini alan polis ekipleri, şüphelinin İzmir'in Konak ilçesinde olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı eve düzenledikleri baskınla yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- OLAY

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Afganistan uyruklu H.A'dan haber alamayan yakınları 19 Temmuz'da kadının yaşadığı eve gitmiş, kadını koltukta üstü örtülü ve hareketsiz halde bulmuştu.

Komşulardan dün gece genç kadının kocası N.D. ile tartıştığı bilgisini alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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