Manisa'da talihsiz an: Bir süredir haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu

Alaşehir Beşeylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iki katlı evin birinci katında ikamet eden bir çocuk babası Erdoğan Çam (54), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Erdoğan Çam'ı yaklaşık bir haftadır göremeyen komşuları mahalle muhtarına haber verdi. Mahalle muhtarının durumu polise haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapının yanında bulunan pencereyi açarak kapıyı açtı. İçeri giren görevliler Erdoğan Çam'ı yatağında cansız şekilde yatarken buldu. Çam'ın cenazesi önce Alaşehir Devlet Hastanesi morguna, ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaklaşık 20 yıl önce eşinden ayrılan ve bir çocuğu olduğu öğrenilen Erdoğan Çam'ın yakınları, Çam'ın şeker, tansiyon gibi rahatsızlıkları olduğunu, sık sık hastanede yattığını, yaklaşık bir hafta önce de hastanede yattığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.