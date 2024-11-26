Manisa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

<p>Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.</p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2024/11/26/30-ilde-teror-orgutu-pkk--890_2-43.jpg'/>30 ilde terör örgütü PKK operasyonuTurgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 8 şüphelinin ikametlerinde yaptığı aramada, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda kartuş ile fişek ele geçirdi.</p><p>Gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.</p>