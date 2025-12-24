İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8529
  • EURO
    50,6385
  • ALTIN
    6144.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da torun dehşeti: 16 yaşında cezaevine girdi
Güncel

Manisa'da torun dehşeti: 16 yaşında cezaevine girdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 16 yaşındaki torun babaannesini bıçaklayarak katletti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 18:41 - Güncelleme:
Manisa'da torun dehşeti: 16 yaşında cezaevine girdi
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.K.G. (16), babaannesi Nazen Gümüş (73) boynundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nazen Gümüş, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gümüş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Nazen Gümüş'ün, Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, şüphelinin ise annesiyle birlikte Mersin'de yaşadığı ve babasını görmek amacıyla ilçede bulunduğu öğrenildi.

Gümüş'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'ın Yıldızeli ilçesine götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.