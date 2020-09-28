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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 14:37 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:43
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Manisa-Turgutlu kara yolundaki Yukarıçobanisa Mahallesi yakınlarında A.A. yönetimindeki 45 ACC 325 plakalı hafif ticari araç, İzzet Aguş'un (34) kullandığı 45 UK 128 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsüyle hafif ticari araçta bulunan Yusuf Can A. (15), Fazile A. (43) ve Canan A. (18) yaralandı.

Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan otomobil sürücüsü İzzet Aguş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araç sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sola dönmek için manevra yapan otomobile, hafif ticari aracın çarptığı görülüyor.

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