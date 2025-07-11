Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Halil İbrahim K'nın (36) kullandığı 45 AUD 277 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Şeritli Mahallesi'nde aynı yönde seyreden Hayati Akkaş (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan traktördeki yolcu Raziye K. Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akkaş'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
Jandarma, kamyon sürücüsü Halil İbrahim K'yı gözaltına aldı.