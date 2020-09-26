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Güncel

Manisa'da yanan ormanlık alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 31 Temmuz'da başlayan ve 3 günde söndürülebilen orman yangını nedeniyle ağaçlandırma çalışmaları için arazi hazırlığı devam ediyor.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 16:02 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 16:02
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Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yaptığı değerlendirmede, kasım sonuna kadar arazi hazırlığının biteceğini ilk fidanların aralık ayında toprakla buluşacağını bildirdi.

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