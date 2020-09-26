Manisa'da yanan ormanlık alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

Bölgede incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, yaptığı değerlendirmede, kasım sonuna kadar arazi hazırlığının biteceğini ilk fidanların aralık ayında toprakla buluşacağını bildirdi.<img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/09/26/22534612.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/09/26/22534611.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/09/26/22534618.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/09/26/22534616.jpg'/>