  • Manisa'da yaya üst geçidinde asansör faciası: Genç adam hayatını kaybetti
Manisa'da yaya üst geçidinde asansör faciası: Genç adam hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'ndeki asansörü kullanan 24 yaşındaki Seymen Gürcis, kabin ile dış koruma demirleri arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Arızalanan asansörün otomatik kapısını açarak dışarıdan inmeye çalıştığı sırada kabinin hareket etmesiyle meydana gelen kazada genç adam olay yerinde can verdi.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 19:13
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen asansör kazası bir gencin ölümüyle sonuçlandı. Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde asansör kabini ile dış koruma demirleri arasında sıkışan 24 yaşındaki Seymen Gürcis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, asansörün arızalandığı ve Gürcis'in dış bölümden inmeye çalıştığı sırada facianın yaşandığı öne sürüldü.

GENÇ ADAM ASANSÖR İLE DEMİRLER ARASINDA SIKIŞTI

Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'ndeki asansörü kullanmak isteyen Seymen Gürcis (24), henüz belirlenemeyen nedenle asansör kabini ile dış koruma demirleri arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürcis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CESET OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gürcis'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Gürcis'in, asansörün arızalanmasının ardından otomatik kapıyı açarak dış bölümden inmeye çalıştığı, bu sırada asansör kabininin hareket etmesi sonucu dış koruma demirleri arasında sıkıştığı iddia edildi.

  • asansör kazası
  • Manisa Yunusemre
  • Seymen Gürcis
  • yaya üst geçidi
  • asansör faciası

