Manisa'da zincirleme kaza... 4 kişi yaralandı

H.K'nin (55) kullandığı 45 AIC 203 plakalı tır, Beylikli Mahallesi yakınlarında önünde seyreden B.T. (27) yönetimindeki 34 JL 4402 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen tır, A.T. (41) idaresindeki 06 FY 2637 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada tır ve kamyonet sürücüleri ile kamyonetteki yolcular N.T. (56) ile 4 yaşındaki Ö.M.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.