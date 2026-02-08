Manisa'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Turgutlu-Salihli kara yolu Avşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan Niyazi Nardalı idaresindeki 35 AFT 058 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan otomobil, Salihli istikametinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan Fatih Uysal yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Fatih Uysal'ın aracı, aynı yönde ilerleyen Gürsoy Gürbüz idaresindeki 45 AFB 041 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden Fatih Uysal olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Niyazi Nardalı da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Zincirleme kazada 45 AFB 041 plakalı otomobilin sürücüsü Gürsoy Gürbüz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ekin Ay, Seher Gürbüz ve Doruk Ateş Gürbüz ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.