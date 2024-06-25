Manisa'daki deprem sonrası çarpıcı açıklama: İki fay incelenmeli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36'da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10,24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

İzmir DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Depremin odak mekanizma çözümlerine göre, deprem doğu-batı veya kuzey-güney uzanımlı bir fayın kırılmasından kaynaklanmış. Bölgede bu özelliklere uyan iki fay bulunuyor. Biri doğu-batı uzanımlı Soma fayı. Diğeri ise Soma ilçesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki kuzey-güney uzanımlı olan, MTA haritasında çizili ama diri fay sınıfında değerlendirilmeyen bir fay. Depremin bu iki faydan hangisinden kaynaklandığını anlayabilmek için artçı depremlerin dağılımı ve sismolojik değerlendirme sonrasında anlaşılabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bölgede 1919 yılında 6.9 büyüklüğünde ve 9 şiddetinde Soma depremi gerçekleşmiş, can ve mal kaybı yaşanmıştı. 1919 depreminin Soma-Kırkağaç fayından kaynaklandığı kabul ediliyor. Bu durumda, Soma ilçesinin 10 kilometre kuzeyindeki fay, bu depremin sismik kaynağı olabilir. Bunun için hem Soma-Kırkağaç fayında ve hem de kuzey-güney uzanımlı fay üzerinde hendek tabanlı paleosismolojik çalışmaların yapılması gerekiyor.