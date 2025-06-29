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Manisa'daki orman yangını ikinci gününde: Köylerden tahliyeler başladı

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangında çalışmalar gece boyunca aralıksız bir şekilde karadan yürütülürken, günün ilk ışıklarıyla beraber başlayan hava desteğiyle yangına müdahale ediliyor.

IHA29 Haziran 2025 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Manisa'daki orman yangını ikinci gününde: Köylerden tahliyeler başladı
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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam ediyor. Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor.

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