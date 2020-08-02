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Manisa'daki yangından geriye kalanlar

Manisa'nın Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde çıkan orman yangınında 10'a yakın ev ağır hasar aldı. Kısmen kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor.

AA02 Ağustos 2020 Pazar 17:59 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 17:59
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Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.MANİSA VE AYDIN'DA YANGIN

Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Cuma günü 17.30 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına sabah erken saatlerde çok sayıda ekiple havadan ve karadan müdahale edildi.

Zaman zaman alevlenmelerin olduğu yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, yangınla ilgili Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Hacıköseler, Baktırlı ve Bahçecik mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar ile besi hayvanlarının bölgeden tahliye edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemelerde Hacıköseler Mahallesi'nde 2 ev, 4 müştemilat ve 2 metruk binanın yandığı tespit edilmiştir. Yangın sebebiyle can kaybı veya yaralanma olayı yaşanmamıştır. Ayrıca tahliye sonucu büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda da herhangi bir kayıp meydana gelmemiştir."

"YANGINA 82 ARAZÖZ, 10 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ"

Yangına 82 arazöz, 11 dozer, 10 helikopter, 12 itfaiye aracı, 13 su tankı ile müdahale edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, yangının söndürülmesi ve bölgede yaşayan vatandaşların zarar görmemesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Önceki gün Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın gece kontrol altına alınmış ancak dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamış, Turgutlu ilçesine bağlı Baktırlı, Ahmetli ilçesine bağlı Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.

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