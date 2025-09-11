İSTANBUL 29°C / 20°C
  Mankene tahsisi olay olmuştu! ''Resmi hizmet'' kartıyla trafiğe çıkan araçla ilgili yeni gelişme
Güncel

Mankene tahsisi olay olmuştu! ''Resmi hizmet'' kartıyla trafiğe çıkan araçla ilgili yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde 'resmi hizmete mahsustur' kartı bulunan bir aracın restoran çıkışı manken Şevval Şahin'e tahsis edilmesi büyük ses getirmişti. Aracın sahibine ait 2 aracın daha ön camında da 'resmi hizmete mahsustur' ve 'polis olay yeri haberleri gazetesi' ibareli kartlar olduğu belirlendi. Araç sahibi hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

11 Eylül 2025 Perşembe 11:57
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde görülen ve bazı sosyal medya platformlarında üzerinde 'resmi hizmete mahsustur' kartı ile trafiğe çıkan araçla ilgili çalışma başlatmış, aracın iş adamı Burak A.'ya ait olduğu ve aracı manken sevgilisi Şevval Şahin'e tahsis ettiği tespit edilmişti.

Çalışma kapsamında araç sürücüsü M.A. isimli şahıs yakalanmış, M.A. ile araç sahibi Burak A.'ya "Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka araçlara izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulanmıştı. M.A. hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştı.

2 ARAÇTAN KARTLAR ÇIKTI

Denetimlerin derinleştiren ekipler, B.A. isimli şahsa ait 2 aracın ön camında da "resmi hizmete mahsustur" ve "polis olay yeri haberleri gazetesi" ibareli basılı kartlar olduğunu tespit etti. Yakalanan B.A. isimli şahsa da "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Popüler Haberler
