Manş Denizi'nde göçmen botu alabora oldu: Ölü ve yaralılar var

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde göçmen faciaları yaşanmaya devam ediyor. Fransa'dan Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botların karıştığı iki ayrı olayda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu. Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais yetkilileri bugün yaptığı açıklamada can kayıplarının, göçmenlerin dün gece İngiltere'ye geçmeye çalışırken yaşandığını duyurdu.

Pas-de-Calais Valisi Laurent Touvet sabah saatlerinde bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti. Düzenlediği basın toplantısında geceyi "zor ve trajik bir gece" olarak nitelendiren Vali Touvet, Sangatte açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun aşırı yük nedeniyle battığını, botta bulunan 38 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlere ait cansız bedenlerinin ise bugün sabah saatlerinde Boulogne-sur-Mer limanına getirildiğini sözlerine ekleyen Touvet, ölenlerden ikisinin Vietnam, birinin ise Mısır vatandaşı olduğunu açıkladı. Touvet, yaşanan diğer olayda ise 3 kişinin kaybolduğu sözlerine ekledi.

PAZAR GÜNÜ BİN KİŞİ İNGİLTERE'YE ULAŞTI

Dün gece saatlerinde bölgede üç ayrı kurtarma operasyonu düzenlenirken saat 04.45 sıralarında içinde 115 göçmenin bulunduğu başka bir botun sahil güvenlik ekiplerince Boulogne-sur-Mer limanına çekildiği belirtildi. Yetkililer, son günlerde uygun hava şartları nedeniyle İngiltere'ye geçiş girişimlerinde büyük artış yaşandığını vurguladı. Pazar günü yaklaşık bin göçmenin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaştığı, salı günü ise özellikle Audresselles ve Neufchâtel-Hardelot bölgelerinden çok sayıda botun denize açıldığının tespit edildiği aktarıldı.

2025 yılında şu ana kadar 30 binden fazla kişi küçük teknelerle İngiltere'ye ulaşırken yaşanan son olayla birlikte, sene başından bu yana Manş Denizi'nde yaşamını yitiren göçmenlerin sayısının 23'e yükseldiği ifade edildi.