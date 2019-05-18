Mansur Yavaş, 15 Temmuz şehitlerini anacağı sırada mikrofonu kapattı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşma yapan AK Partili Meclis üyesi Ali Osman Özdemir’in 15 Temmuz darbe girişiminden bahsedip şehitlerimizi anacağı sırada Mansur Yavaş mikrofonu kapattı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik edip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak söze başlayan AK Partili Meclis üyesi Ali Osman Özdemir 15 Temmuz ve gezi olaylarına ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etmek isterken Mansur Yavaş sesini kesiyorum diyerek antidemokratik bir tutum gösterdi ve mikrofonu kapattı. Gençlik haftasında genç bir meclis üyesinin konuşmasına engel olan Mansur Yavaş'ın bu tutumu antidemokratik bulundu.
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