Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Başkent'teki aydınlatma direklerinin reklam amaçlı kullanımına ilişkin kiralama işlemlerinde 1 milyar TL'lik yolsuzluğunun sözleşmeleri ortaya çıkmıştı. "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok" diyen ve milyarlarca lira seçim harcaması yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki aydınlatma direklerindeki reklam panolarında direk tahsis ücreti almayarak ve usulsüz kullanımlar yoluyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar TL'ye yakın kamu zararına uğramasına neden olduğu seçim süresi içerisinde medyada geniş bir yer bulmuştu.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili direk yolsuzluğu hakkında soruşturma başlatıldı.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Ankara'daki elektrik direklerinin reklam amaçlı kullanımı için üç yıl önce Ankara bölgesinin elektrik dağıtım işini yapan Enerji-SA tarafından ihale yapıldı. İhale sadece galvanizli direklerin reklam amaçlı kullanması konusu kapsıyordu ve Başkent Enerji-SA ihaleye girmeye istekli firmalara Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'ndan alınması gereken izin yetki belgesini şart koştu. Ancak Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı, istekli birçok firmaya izin yetki belgesi vermezken İstanbul'dan katılan bir İstanbul firmasına ayrıcalık tanıdı. Hiçbir firmaya verilmeyen yetki belgesi, bu konuda yetkisi olmayan Fen İşleri Dairesi başkanlığı tarafından İstanbul firmasına verildi.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI'NDA 10 KİŞİ DEĞİŞTİ

Ankara'da bulunan aydınlatma direklerinin kontrolü Ankara Büyükşehir Belediyesine ait. İmar ve şehircilik daire başkanlığında son üç yılda 10'a yakın daire başkanı değişti.

DİREK TAHSİS ÜCRETİ ÖDENMEDİ

Usulsüzlüklerden diğeri de yetki belgesi alınmış olsa da ABB'nin daha evvel çıkarmış olduğu meclis kararından dolayı, direklerin reklam amaçlı kullanılması için ABB'ye gelir amaçlı direk tahsis ücreti ödenmesi gerekiyor. ABB'nin İlan Reklam Yönetmeliği'ne göre; Elektrik direklerine levha asma tahsis ücreti direk başına 20 Bin 394 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak İstanbul firması bu ücreti de ödemedi. Ankara'da 10 bin direk üzerinden bir hesaplama yapıldığında bu hesaba göre; yıllık 203 milyon 640 bin TL Ankara Büyükşehir'e yani Ankara halkına ödenmesi gereken para ödenmedi. Firmanın 3 yıldır işlettiği bu direklerin 3 yıllık maliyeti ise 611 milyon 820 Bin TL'ye karşılık geliyor ve böylece ABB kamu zararına uğratılmış oluyor.

İLGİLİ DİREKLER DIŞINDAKİLER KULLANIMA SOKULDU

5216 Büyükşehir Belediyesi kanunu ve 2023 yılı ABB Gelir Ücret Tarifesi'ne göre; ihale kapsamında olan galvanizli direkler haricinde ana arterlerde bulunan ve tasarruf yetkisi büyükşehirde olan alüminyum eğik direkler de firmaya kullanması için peşkeş çekiliyor. ABB'nin iç işleyişini iyi bilen ve bu durumu fark eden vicdanlı yöneticiler ile personel ise görevlerden alınarak susturuluyor. Böylece bu direklerin de kullanılmasına göz yumuluyor. "Ankara İli Aydınlatma Direklerinden Reklam Amaçlı Yararlanılmasına İlişkin Kiralama İşlerinde Uygulanacak Şartname" kuralları görülmeksizin, ABB'ye dolayısıyla Ankara halkına ait olan en az 2 bin adet eğik aydınlatma direğinin hiçbir kamu yararı gözetilmeden rant uğruna kullanılmasına göz yumuluyor.

SÖZLEŞMEDE 3. MADDE AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTİYOR

İş bu sözleşme kapsamında kiralanacak direkler sadece "Galvanizli Aydınlatma Direkleri" olup Galvanizli Aydınlatma Direği haricindeki direkler üzerlerinde armatür bulunsa dahi sözleşme kapsamındaki işlerde kullanılamaz.

1 MİLYAR TL KİMLERE VERİLDİ?

Firmanın reklam satış fiyatına göre biri 500 TL'den bir direğe asılabilen arkalı önlü 4 reklamla 2 bin TL alınıyor. 2 bin aydınlatma direğinde bu rakam yıl hesabı yapıldığında 104 milyon TL'ye karşılık geliyor. Firmanın 3 yıldır kullanımında bu rakam 312 milyon TL yapıyor. Bu gelirden ABB herhangi bir kira bedeli, direk tahsis ücreti gibi tek bir gelir kalemi dahi oluşturmuyor. Yaklaşık 1 milyar TL'lik kaybın nereye gittiği, kimlere verildiği ise şimdilik bilinmiyor.