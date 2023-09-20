Mansur Yavaş Ankaralılara kabusu yaşatıyor! 3 aydır destek vermedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinde, otobüsçülere gelir desteğinin devamı için sunulan önergeye ilişkin kararı veto edeceğini açıklayan Yavaş ve Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara arasındaki kavga devam etti. Seçimden önce Ankaralılara hizmet edeceğini söyleyen ve Ankaralı esnafı destekleyeceğinin sözünü veren Yavaş, EGO'dan sonra en büyük filosu olan Özel Halk Otobüsleri esnafına ABB tarafından verilecek olan desteği içeren önergeyi "veto" edeceğini açıklamasının ardından TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara'dan tepki geldi.

Kurtuluş Kara; "Ankara genelinde yaklaşık 800 adet özel halk otobüsümüz ile merkez ve çevre ilçelerden toplu taşıma yapmaktayız. Ankara ulaşım ekonomisi içinde, EGO'dan sonra, en büyük filoya sahip paydaşlar olarak hizmetimize devam etmekteyiz. Ancak buna rağmen Ankara'da, 15 Haziran 2023 tarihine kadar, gelir desteği ödemeleri için Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar kapsamında, halen 18 Mart 2023 ile 15 Haziran 2023 arasındaki, yaklaşık 90 günlük gelir desteği ödemeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmamıştır" dedi. Konserlere ve hizmet dışında her tülü işe para ayıran ABB Başkanı Mansur Yavaş Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği'ne (TÖHOB) verilecek olan destek içi AK Parti ve MHP'li meçli üyeleri tarafından verilen önergeyi veto edeceğini belirtti. Ankara'da Ulaşım krizine neden olan Yavaş, Ankaralı vatandaşlardan sonra esnafı da perişan etti.

VETO EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Biniş ücretlerinin tespit edilmesi sürecinde, tüm itirazlara rağmen TÖHOB esnafına "Gelir desteği" ekonomik olarak maliyetlerin karşılanacağını söyleyip esnafı kandıran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında, özel halk otobüslerine verilebilecek gelir desteği ödemelerinin, miktarları ve süreleri, Belediye Meclisi tarafından alınacak karara göre düzenlenmektedir." Denmesine rağmen kendisini karar organından büyük görüp önergeyi veto edeceğini söyledi.

YAVAŞ 3 AYDIR ESNAFA GELİR DESTEĞİ SAĞLAMIYOR

Ücretsiz ve indirimli tarifelerin yoğunluğu ve kaynak dağılımı analiz edildiğinde, büyük bir bölümünün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan indirimli ( abonman ) ve ücretsiz biniş tarifleri olduğu anlaşılırken Yavaş, toplu taşıma araçlarına ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerdeki billboardlara toplu taşıma araçlarına ulaşım desteği vermenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetkisinde olduğunu söyleyerek topu üzerinden atmaya çalıştı. Oysa ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen ücretsiz biniş haklarının ikinci sırada geliyor ve söz konusu esnafa ücretsiz ulaşımın devam etmesi için milyonlarca lira gelir desteği ödendiği anlaşıldı. Ancak CHP'li Yavaş yönetimindeki ABB'nin esnafa 3 aydır gelir desteği sağlamadığı ortaya çıktı.

"BELEDİYE MECLİSİ KARARINA RAĞMEN ABB ÖDEME YAPMADI"

Yavaş'ın "Veto" kararına tepki gösteren TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, "Ankara genelinde yaklaşık 800 adet özel halk otobüsümüz ile merkez ve çevre ilçelerden toplu taşıma yapmaktayız. Ankara ulaşım ekonomisi içinde, EGO'dan sonra, en büyük filoya sahip paydaşlar olarak hizmetimize devam etmekteyiz. Ücretsiz ve indirimli tarifelerin yoğunluğu ve kaynak dağılımı analiz edildiğinde, büyük bir bölümünün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan indirimli ( abonman ) ve ücretsiz biniş tarifleri olduğu görülmektedir. Ancak buna rağmen Ankara'da, 15 Haziran 2023 tarihine kadar, gelir desteği ödemeleri için Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar kapsamında, halen 18 Mart 2023 ile 15 Haziran 2023 arasındaki, yaklaşık 90 günlük gelir desteği ödemeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmamıştır." İfadeleri kullanıldı.

"SİYASİ VE İDARİ SEBEPLERLE VETO EDİLECEĞİ AÇIKCA BELİRTİLDİ"

Kara şöyle devam etti; "Ödemenin yapılmaması ile birlikte 16 Haziran 2023 sonrasında ödenecek gelir desteği tutarları için ise belirsizlik sürmektedir. 11 Eylül ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantılarında, Ak Parti tarafından verilen önerge gündeme gelmiştir. İlk gün yapılan görüşmelerde, CHP Grup Başkan Vekili tarafından, ortak değerlendirme ve çözüm bulunması için, önergenin, Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi talebi, siyasi nezaket dâhilinde, Mecliste çoğunluğu bulunan Ak Parti tarafından uygun bulunmuş ve önerge ilgili Komisyona gönderilmiştir. AK Parti ve MHP Meclis Üyelerinin kabul oyları, CHP Meclis Üyelerinin ret, İyi Parti Meclis Üyelerinin ise çekimser oy kullanması ile oy çokluğu ile kabul yönünde karara bağlanmıştır. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve bürokratlar ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, Belediye Meclisi tarafından, kanunlara uygun olarak alınan kararın, siyasi ve idari sebepler ile "veto " edileceği açıkça belirtilmiştir."