İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2616
  • EURO
    49,1622
  • ALTIN
    5747.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mansur Yavaş Ankaralıları çileden çıkarttı: ''ChatGPT'ye sora sora belediye yönettiğinin farkındayız''
Güncel

Mansur Yavaş Ankaralıları çileden çıkarttı: ''ChatGPT'ye sora sora belediye yönettiğinin farkındayız''

Ankara'daki ulaşım sorunu hakkında 'yapay zeka' mesajlı açıklamada bulunan Mansur Yavaş vatandaşları çileden çıkarttı. Mansur Yavaş'ın metro ve yol yapmadığını söyleyen vatandaşlar, 'Mansur Yavaş beyefendinin ChatGPT'ye sora sora belediye yönetmeye çalıştığının farkındayız ama artık yeter yani.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi13 Kasım 2025 Perşembe 14:54 - Güncelleme:
Mansur Yavaş Ankaralıları çileden çıkarttı: ''ChatGPT'ye sora sora belediye yönettiğinin farkındayız''
ABONE OL

Ankara'da iyice içinden çıkılmaz bir hal alan trafik sorunu vatandaşları isyan ettirdi. Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarına tepki gösteren vatandaşlar, Yavaş'ın yapay zeka ile belediye yönettiğini söyleyerek metro yapılmasın istedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AKLA ZİYAN PAYLAŞIM

Tepkilerin nedeni, Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu. Yavaş paylaşımında, "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞTAN YAVAŞ'A CHATGPT İSYANI

Yavaş'ın bu açıklamasına cevap veren vatandaş, "Mansur Yavaş beyefendinin ChatGPT'ye sora sora belediye yönetmeye çalıştığının farkındayız ama artık yeter yani. Metro yapmıyorsun, yol yapmıyorsun. Tam olarak trafiğin nasıl geçmesini bekliyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR ULAŞIM OLUR MU?"

Vatandaş, sabah saatlerinde otobüs şoförlerinin trafik yoğunluğu nedeniyle güzergâh dışına çıkmalarını da eleştirerek, "Otobüse bindim, şoför güzergâhtaki yola girmedi. 'Trafik var, oraya girmiyorum' dedi. Başka otobüse binmemi söyledi. Böyle bir ulaşım olur mu?" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.