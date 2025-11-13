Ankara'da iyice içinden çıkılmaz bir hal alan trafik sorunu vatandaşları isyan ettirdi. Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarına tepki gösteren vatandaşlar, Yavaş'ın yapay zeka ile belediye yönettiğini söyleyerek metro yapılmasın istedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AKLA ZİYAN PAYLAŞIM

Tepkilerin nedeni, Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldu. Yavaş paylaşımında, "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞTAN YAVAŞ'A CHATGPT İSYANI

Yavaş'ın bu açıklamasına cevap veren vatandaş, "Mansur Yavaş beyefendinin ChatGPT'ye sora sora belediye yönetmeye çalıştığının farkındayız ama artık yeter yani. Metro yapmıyorsun, yol yapmıyorsun. Tam olarak trafiğin nasıl geçmesini bekliyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR ULAŞIM OLUR MU?"

Vatandaş, sabah saatlerinde otobüs şoförlerinin trafik yoğunluğu nedeniyle güzergâh dışına çıkmalarını da eleştirerek, "Otobüse bindim, şoför güzergâhtaki yola girmedi. 'Trafik var, oraya girmiyorum' dedi. Başka otobüse binmemi söyledi. Böyle bir ulaşım olur mu?" ifadelerini kullandı.