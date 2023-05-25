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Mansur Yavaş, CHP'lilerin skandal isteğini itiraf etti: Çok sayıda mail geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında depremzedelere yönelik skandal bir itirafta bulundu. Yavaş, CHP'lilerden kendisine 'Depremzedelere yardımı kesin' diye çok sayıda mail geldiğini açıkladı.

25 Mayıs 2023 Perşembe 07:38 - Güncelleme:
Mansur Yavaş, CHP'lilerin skandal isteğini itiraf etti: Çok sayıda mail geldi
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Türkiye tarihi bir seçim sürecini yaşarken, Ankara Büyükşehir Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, 14 Mayıs sonrası deprem bölgesinde muhalefetin hezimete uğrayarak sandıktan 'Başkan Erdoğan' çıkmasının ardından alçak hakaretlere maruz kalan depremzedelere yönelik skandal bir itirafta bulundu.

Mansur Yavaş, Habertürk yayınında kendisine CHP'lilerden 'Depremzedelere yardımı kesin' diye çok sayıda mail geldiğini söyledi.

"BANA ÇOK SAYIDA 'DEPREMZEDELERE YARDIMI KESİN' DİYE MAİL GELDİ"

Yavaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşların birçoğu bilmiyor. Bu şekilde kendince oralarda bu depremden dolayı hükümeti sorumlu gören, depremin olmadığı yerlerde yaşayan insanlar şunu düşündü herhalde anladığım kadarıyla, 'Oralarda hükümeti kusurlu bulurlar ve oy vermezler' diye düşünüldü. Bana da açıkçası çok sayıda mail geldi 'Bırakın, depremzedelere yardımı kesin' diye."

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