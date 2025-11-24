Milyonluk konser vurgunu! Mansur Yavaş itiraz dilekçesini sundu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen 'konser soruşturması' iznine ilişkin yasal itiraz sürecini başlatarak itiraz dilekçesini, Danıştay Birinci Daire'ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na sundu.
