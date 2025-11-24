İSTANBUL 18°C / 9°C
Milyonluk konser vurgunu! Mansur Yavaş itiraz dilekçesini sundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen 'konser soruşturması' iznine ilişkin yasal itiraz sürecini başlatarak itiraz dilekçesini, Danıştay Birinci Daire'ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na sundu.

İHA24 Kasım 2025 Pazartesi 17:19 - Güncelleme:
