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Mansur Yavaş kamu kaynaklarını ses sistemine harcadı! Tam 2 milyon TL

5 yılda toplam 363 milyar TL ödenek alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kamu kaynaklarını nereye yatırdığı ortaya çıktı. Mitingleri için kesenin ağzını açan Yavaş'ın, seçim tırlarında kullanılan ses sisteminin maliyetinin 2 milyon TL olduğu belirlendi.

Sabah14 Mart 2024 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
Mansur Yavaş kamu kaynaklarını ses sistemine harcadı! Tam 2 milyon TL
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CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hizmet değil algı belediyeciliğine imza attı. 2019'dan bu yana başkente tek bir proje kazandırmayan Mansur Yavaş, yerel seçime sayılı günler kala sayısız skandala imza attı.

MİTİNGLERİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Mitinglerde yaptığı açıklamalarda, "Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" diyerek algı yapan Mansur Yavaş, mitingleri için kesenin ağzını açtı. Ancak, Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı'nın Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bahçesinde çekilen skandal görüntüler, 'engelleniyoruz' diyerek hiçbir proje üretmeyen Yavaş'ın kamu kaynaklarını nereye harcadığını kanıtladı.

KENDİ SÖZLERİYLE ÇELİŞTİ!

Sabah'ın haberine göre, "Halkın parasını reklama harcamam" diyen Mansur Yavaş'ın bir mitingi için hazırlanan tırların ve ses sistemlerinin kurulumunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı personelinin kullanılması cep telefonu kameralarına yansıdı.

SADECE SES SİSTEMİ 50 BİN DOLAR

Mansur Yavaş'ın seçim tırlarının yapımında kullanılan ses sistemine ayrılan rakamın 50 bin dolar olduğu yani toplam 2 milyon TL olduğu belgelerle ortaya çıktı. Yavaş'ın belediye başkanlığı bütçesi 5 yıllık toplamı 363 milyar TL olmasına rağmen, sadece 18 park yapabilmiş olması da dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan bu skandalın ardından seçmen ABB kaynaklarının nereye harcandığı sorgulamaya başladı.

DORSELERİ GİZLEDİLER

Skandal olayın gizlenmesi için dorselerin ortadan kaldırıldığı da belirtiliyor. Bu skandal, Ankara'da siyasi arenada büyük yankı uyandırırken, Yavaş'ın kamu kaynaklarını nasıl kullandığına dair tartışmayı da alevlendireceğe benziyor.

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