Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon 541 bin metrekare arsayı daha satılığa çıkardı.

Sabah'ın haberine göre; satışa çıkarılan alanların toplam yüz ölçümü, Anıtkabir arazisinden yaklaşık 7 kat daha büyük. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Mansur Yavaş tarafından imzalanan belgede, arsaların 'Kentsel Dönüşüm Projelerine kaynak sağlamasıyla amacıyla' satışa çıkarıldığı öne sürülürken, "Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde kat karşılığı, sınırlı ayni hak tesis edilmesi, trampa edilmesi veya satılarak değerlendirilmesi Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir." ifadesi yer aldı.

6 YILDA 24 MİLYARLIK GAYRİMENKUL SATTI

Mansur Yavaş, 2024 yılında 2,4 milyar TL değerinde 19 taşınmaz ve kentsel dönüşüm için Mamak'ta 807 milyon TL değerinde taşınmazı satmıştı.

2024'ün mayıs ayında belediyeye ait 27 arsa 668 milyon 485 bin TL karşılığında satılırken, eylül ve aralık aylarında yapılan ihalelerle toplam 57 taşınmaz yaklaşık 476 milyon TL'ye, İstanbul'da bulunan ABB'ye ait taşınmazlar ise 144 milyon 907 bin TL'ye satılmıştı. 22-23 Ocak 2025'te ise 39 mesken, 32 arsa, 9 ofis, 5 konut, 3 büro ve 1 dükkân çeşitli bedellerle satışa sunuldu.

Böylece Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana yüzlerce taşınmaz piyasa değerinin altında yaklaşık 24 milyar TL'ye satıldı. Ayrıca CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, SGK'ya 8,8 milyar TL ile en fazla borcu olan belediye olarak öne çıkıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YOK, PARSEL PARSEL SATIŞ VAR

Arsaların satışında 'kentsel dönüşüm için kaynak gerekliliği' öne sürülürken CHP'li ABB yönetimi kentsel dönüşümde de sınıfta kaldı. Göreve gelmeden önce 5 yılda 10 bin konut teslim edeceğinin sözünü veren Mansur Yavaş, 2019-2025 yılları arasında sadece 418 konut teslim etti. Belediye arsalarından 24 milyar TL'yi aşkın gelir elde ettiği belirtilen Yavaş, arsaların satılma sebebi olarak öne sürdüğü konut vaadinin yüzde 5'ini bile tamamlayamadı.