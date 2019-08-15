Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra “İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır” sözünü unutan Mansur Yavaş, CHP'lilere yer açmak için binlerce çalışanı kovmaya hazırlanıyor.

CHP’li ve HDP’li belediye başkanları göreve başladıktan sonra, aralarında şehit yakınlarının da olduğu binlerce kişiyi işten çıkardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce miting meydanlarında “CHP’li hiçbir belediye işçi çıkarmayacak” diyerek söz vermişti. Ancak belediyelerde kıyımlar başlayınca, tek bir yorumda dahi bulunmadı. Onlarca CHP’li belediyenin ardından, bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi de binlerce işçinin ekmeğiyle oynamak için start verdi.

CHP VE İP’LİLERE YER AÇACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daire başkanlıklarına ‘belediye personeliyle ilgili’ genelge gönderdi. İştirak şirketler dahil tüm birimlerden ‘Çok ivedi bir şekilde’ ‘işten çıkarılacak personel listesi’ hazırlanmasını istedi.‘Tasarruf’ adı altında yapılacak işçi kıyımının hazırlıkları, Kurban Bayramı öncesi tamamlandı. İşten kovulacak yaklaşık 1700 işçinin ismi belirlendi. İddialara göre, ekmeklerinden edilecek bu emekçilerin yerine CHP ve İP’liler yerleştirilecek.

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