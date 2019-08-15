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Mansur Yavaş sözünü unuttu, binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Seçim öncesi 'İşçilerin ekmeğiyle oynayan namussuzdur, alçaktır.' diyerek belediye çalışanlarına güvence veren Mansur Yavaş, 'tasarruf' bahanesiyle binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra “İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır” sözünü unutan Mansur Yavaş, CHP'lilere yer açmak için binlerce çalışanı kovmaya hazırlanıyor.
 
CHP’li ve HDP’li belediye başkanları göreve başladıktan sonra, aralarında şehit yakınlarının da olduğu binlerce kişiyi işten çıkardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce miting meydanlarında “CHP’li hiçbir belediye işçi çıkarmayacak” diyerek söz vermişti. Ancak belediyelerde kıyımlar başlayınca, tek bir yorumda dahi bulunmadı. Onlarca CHP’li belediyenin ardından, bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi  de binlerce işçinin ekmeğiyle oynamak için start verdi. 
 
CHP VE İP’LİLERE YER AÇACAK 
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daire başkanlıklarına ‘belediye personeliyle ilgili’ genelge gönderdi. İştirak şirketler dahil tüm birimlerden ‘Çok ivedi bir şekilde’ ‘işten çıkarılacak personel listesi’ hazırlanmasını istedi.‘Tasarruf’ adı altında yapılacak işçi kıyımının hazırlıkları, Kurban Bayramı öncesi tamamlandı. İşten kovulacak yaklaşık 1700 işçinin ismi belirlendi. İddialara göre, ekmeklerinden edilecek bu emekçilerin yerine CHP ve İP’liler yerleştirilecek. 
 
İŞTE BELGESİ
 
"İŞTEN ÇIKARAN ALÇAKTIR!"
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 31 Mart seçimlerinden kısa süre önce yaptığı mitingde, belediye çalışanlarına “Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır; bu kadar net” diyerek seslenmişti. Ancak yayınlanan genelgeyle yapılacak işçi kıyımı belgelendi. 
 
20 BİN İŞÇİ TOPUN AĞZINDA 
 
Ankara’daki işçi kıyımının startının verilmesiyle birlikte, akıllara 31 Mart öncesi patlak veren ‘liste skandalı’ geldi. Sosyal medyada yayınlanan listede ‘Ankara’da işe alınacak 20 bin CHP’li’, isim isim yer almıştı. Hatta belgeyle ilgili konuşan CHP’li vekil Gamze Taşçıer, “20 bin değil daha fazla kişiyi işe alacağız” diyerek itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu.
 
 
ÇANKAYA'DA ÇÖP DAĞLARI
 
CHP’li Çankaya Belediyesi’nde temizlik işçileri, geçtiğimiz günlerde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası’yla belediye arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerini protesto ederek eylem kararı almış ve iş bırakmıştı. Çöpleri toplamayan, park ve bahçelerin temizliğini yapmayan işçiler, “Belediye Başkanı Alper Taşdelen her yerde haktan, hukuktan ve adaletten bahsederken biz işçilerin hakkını vermiyor. Biz hakkımızı istiyoruz, köleliğe mahkum edilmek istemiyoruz” demişlerdi. Ankara’nın en gözde ilçelerinden olan Çankaya’da, 5 gündür toplanmayan atıklar nedeniyle çöp dağları oluştuğu bildirildi.
 

 
SON ÇARELERİ AÇLIK GREVİ
 
Seçimlerin ardından CHP’ye geçen Bolu Belediyesi’nden işten atılan işçiler, bu hukuksuz uygulamaya dur demek için Ankara’ya yürümüş, ancak bir sonuç alamamışlardı. Bolu Belediyesi önünde 100 günü aşan bir süredir çadır eylemlerini sürdüren işçiler, son çare olarak bugün greve başlıyor. CHP’li Başkan Tanju Özcan, seçimlerden önce yemin edip noter onaylı taahhütnameyle işçileri çıkarmayacağına dair söz vermiş ancak başkan seçilir seçilmez 97 işçiyi kapının önüne koymuştu. 
 
(Güneş)

Feci kaza saniye saniye kamerada

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