Mansur Yavaş sözünü yuttu! Seçmen bunu yer mi?

ABB Başkanı Yavaş, 2019'da göreve gelirken verdiği vaatleri yerine getirmeyerek seçmene yalan söyledi. Yavaş, tutmadığı sözlerle adeta seçmenin aklıyla alay ederek aynı vaatleri önümüzdeki 31 Mart 2024 seçimlerinde de verdi.

363 milyar TL'lik bir bütçe ile Ankara'yı yöneten Mansur Yavaş'ın, Ankaralılara sözünü verdiği projeleri hayata geçirmemesi ile bu devasa bütçeyi nereye harcadığı tartışma konusu oldu.

58 KİLOMETRE METRO HATTI PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİ



Yavaş, Ankara'ya yapımı 4 yıl içinde bitecek 58 kilometre metro hattı projesi vaadini gerçekleştirmedi. Yavaş bu projesini gerçekleştirmediği gibi aynı vaadi 2024 yılında 51 kilometreye güncelleyerek yeniden vaat etti.

ULUS VE KIZILAY ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAKTI, YALAN OLDU



Yavaş, 2019 yılında verdiği "Ulus ve Kızılay araç trafiğine kapatılacak" sözünü de yerine getirmedi. Yavaş aynı projeyi "bu projenin benim için yeri ayrı" diyerek yeniden seçmenin önüne sundu.

HER MAHALLEYE EN AZ BİR KREŞ İNŞA EDİLECEKTİ, YAPILMADI



2019'da her mahalleye en az bir kreş inşa edilecek sözünü veren Mansur Yavaş, bu vaadini de gerçekleştirmedi. Verdiği sözü tutmamakla kalmayan Yavaş, aynı vaadini 2024 yılı için de tekrar etti.

ZİHİNSEL ENGELLİLER YAŞAM KÖYÜ PROJESİ DE ÇÖP OLDU



Mansur Yavaş'ın 2019 yılına yönelik vaatleri arasında zihinsel engelliler yaşam köyü projesi de yer aldı. Yavaş diğerleri gibi bu projeyi de yapmadı. Yavaş aynı projeyi 2024 yılı için revize ederek yeniden seçmenini önüne çıkardı.

FUAR ALANI SÖZÜ DE TARİHE KARIŞTI



Göreve geldikten sonra 2020'de "fuar alanını bitireceğiz" diyen Mansur Yavaş bu sözünü de tutmadı, fuar alanını bitirmedi. Yavaş tüm bunlara rağmen 2024 projelerini açıkladığı sırada "Akyurt Fuar Merkezi maalesef şimdiye kadar yapılamadı. İnşallah Ankara'ya fuar alanını da kazandıracağız." diyerek yeniden vaat etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE USULSÜZLÜK ÇIKTI



Kentsel dönüşüme yönelik, ABB ile belediye iştiraki olan PORTAŞ arasında yapım protokollerinde usulsüzlük çıktı. Mansur Yavaş'ın bundan tam 5 yıl önce Mamak'taki kentsel dönüşümleri bitirme sözü verdi. Ancak Yavaş, "En son 18 Kasım 2021'de 'Mamak Kentsel Dönüşümü 2 yıl içinde tamamlayacağız" diyerek bu vaadini de geçiştirdi, hatta yapımı tamamlanmayan konutları kuraya açtı. Yavaş tüm bu kentsel dönüşüm vaatlerini yapmadığı gibi 2024'te yeniden sözünü verdi.

İşte Mansur Yavaş'ın göreve geleceği zaman vatandaşlara söz verdiği ve yapmadığı diğer vaatleri;

- Ankara'ya yapımı 4 yıl içinde bitecek 58 kilometre metro hattı yapılacaktı. (Yapılmadı)

- Ulus ve Kızılay araç trafiğine kapatılacaktı. Cebeci Dışkapı istikametinde troleybüs yapılacaktı. (Yapılmadı)

- Monoray Ulaşım Sistemi kurulacaktı. (Yapılmadı)

- 32 kilometre bisiklet yolu projesi yapılacaktı. (Yapılmadı)

- Her mahalleye en az bir kreş inşa edilecekti. (Yapılmadı)

- Her semte etkinlik için bir mekan projesi gerçekleştirilecekti. (Yapılmadı)

- Her mahallede ücretsiz etüt merkezleri kurulacaktı. (Yapılmadı)

- Her okula bir hemşire projesi yerine getirilecekti. (Yapılmadı)

- Köylerdeki evlerin çatılarına güneş enerjisi projesi oluşturulacaktı. (Yapılmadı)

- Barajların üstünü güneş enerjisiyle kapatma projesi yapılacaktı. (Yapılmadı)

- Köylere sağlık merkezi projesi devreye sokulacaktı. (Yapılmadı)

- Zihinsel engelliler yaşam köyü projesi de diğer yapılacaklardan biriydi. (Yapılmadı)

- Gölbaşı Bilişim Üssü projesi de vaat edilip unutuldu. (Yapılmadı)

Yavaş, verdiği sözleri unutturmak için vaatlerinin yer aldığı siteyi de erişime kapattırmış daha sonra vaatlerini kaldırıp tekrar siteyi erişime açmıştı.