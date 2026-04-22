Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığının önünde bir araya gelen itfaiyeciler, usulsüz sağlık muayeneleri nedeniyle kadrolarının alındığını iddia etti. Belediyeye bağlı diğer birimlerde görevlendirildiklerini belirten işçiler, haksız yere mesleklerinden alıkonulduklarını ve ücretlerinde düşüş yaşandığını ileri sürerek CHP'li ABB'ye tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Ahmet Ragıp Hızal, "Bugün burada bu sorunları kendisine anlatmak ve sıkıntıları kendisiyle istişare etmek için üç defa randevu talep etmemize rağmen İtfaiye Dairesi Başkanı'nın bizlere randevu vermemesi nedeniyle toplandık. Birçok sendika ile görüşen İtfaiye Dairesi Başkanı bütün ısrarlarımıza rağmen bizlerle görüşmeyi kabul etmemiştir. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çalışanları sendikal tercihlerinde özgür bırakması ve sendikalara eşit davranılması ile ilgili genelgesine rağmen İtfaiye Daire Başkanı sendika üyelerimize yapacağımız ziyaretlerimize engel olmak istemiş, Hürriyetçi Yerel-Sen Genel Sekreteri olarak şahsımın Merkez İstasyona girişini yasaklamaya kalkmıştır. Yapılanlara karşı bizler bugüne kadar sağduyulu davranmaya çalıştık. Sesimizi duyurmak için işte bugün de buradayız, meydandayız" dedi.

"BİRÇOK USULSÜZLÜK VE HATA YAPILMAKTADIR"

Sağlık taramalarında usulsüzlük yapıldığını ileri süren Hızal, "İtfaiye çalışanları yıllık olarak sağlık muayenesinden geçmektedir. Son yıllarda yapılan bu sağlık muayenelerinde çeşitli hastalıkları ve rahatsızlıkları ortaya çıkan itfaiye personeli önce 08.00-17.00 gündüz görevlisi olarak görevlendirilmekte, daha sonra itfaiye kadroları elinden alınmakta ve çoğu personel görev yaptığı İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan hizmetine gerek kalmadığı gibi sebeplerle belediye içerisinde farklı daire başkanlıklarına gönderilmektedir. Öncelikle 3. dereceye kadar ilerleyebilen itfaiye eri kadrosundan en fazla 5. dereceye kadar ilerleyebilen bir alt kadro olan düz memur kadrosuna yapılan görevlendirmeler sonucu bu durumda olan çalışanlarımızın maaşları 10 bin liraya yakın düşmekte, bunun yanında emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında da ciddi hak kayıpları olmaktadır. Bununla birlikte yapılan sağlık taramaları ve muayeneler sonucu kişinin sağlık raporunun değerlendirilmesi, sağlık sebepleri ile İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan gönderilecek personelin belirlenmesi aşamasında birçok usulsüzlük ve hata yapılmaktadır" diye konuştu.

"SAĞLIK SEBEPLERİ BAHANE EDİLEREK İTFAİYECİNİN KADROSUNU ELİNDEN ALMAK SADECE ANKARA İTFAİYESİ'NDE"

Yapılan uygulamanın haksızlık olduğunu savunan Hızal, "Daha birkaç gün önce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yangınını başarıyla söndüren itfaiye çalışanlarımız için Belediye Başkanımız 'Kahraman itfaiyecilerimiz yangını başarıyla söndürdü' derken, bugün İtfaiye Daire Başkanı bu kahraman itfaiyecilerin kadrolarını elinden almaya uğraşıyor. Böyle bir uygulama Türkiye'nin hangi ilinde, hangi itfaiyesinde var. Ben size söyleyeyim, sadece Ankara'da. Sağlık sebepleri bahane edilerek itfaiyecinin kadrosunu elinden almak sadece Ankara İtfaiyesi'nde var. Buradan İtfaiye Dairesi Başkanı'na, İSG Müdürü'ne ve iş yeri hekimlerine sesleniyorum. İtfaiye teşkilatı içerisinde yana döne çürük aramayı bırakın. İlla ki çürük arayacaksanız sizlere domates getirdik, alın bu çeri domateslerin içerisindeki çürükleri arayın ve ayırın" dedi.

"SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KADROSU ELİNDEN ALINAN İTFAİYE ÇALIŞANLARIMIZIN KADROLARI İADE EDİLSİN"

Taleplerini de dile getiren Hızal, "Sağlık sorunları nedeniyle kadrosu elinden alınan itfaiye çalışanlarımızın kadroları iade edilsin. Yine sağlık sorunları nedeniyle kadrosu değiştirilerek İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan başka daire başkanlıklarına gönderilen personelden talep edenler tekrar İtfaiye Daire Başkanlığı'nda destek personeli veya geri hizmette görevlendirilsin. Sağlık taramalarında hiçbir personel için ayrım yapılmasın, adalet sağlansın" dedi.

Hızal, açıklamasının ardından İtfaiye Daire Başkanlığı'nın önüne domates bıraktı.