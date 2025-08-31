İSTANBUL 35°C / 22°C
Güncel

Mansur Yavaş'a kentsel dönüşüm isyanı: Daireler hala tamamlanmadı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında evleri teslim edilmeyen hak sahipleri, yıllardır süren mağduriyetlerine tepki gösterdi. Dutluk Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 seçimlerinde vaat ettiği 5 bin konuttan yalnızca 418'inin tamamlandığını belirterek, projelerin hızlandırılmasını ve evlerinin bir an önce teslim edilmesini istedi.

31 Ağustos 2025 Pazar 16:06
Mansur Yavaş'a kentsel dönüşüm isyanı: Daireler hala tamamlanmadı
Mamak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında mağdur olduklarını öne süren bir grup vatandaş, evlerinin bir an önce tamamlanarak teslim edilmesini istedi.

HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMEDİ

Mamak Dutluk Mahallesi'nde toplanan grup adına açıklama yapan Selçuk Gökkaya, Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi olarak 11 etapta planlanan projede, 2013-2017 yıllarında 5 bine yakın konutun inşa edildiğini ve hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

"DAİRELER HALA TAMAMLANMADI"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019'da seçim vaadi olarak 5 bin konutun daha tamamlanacağını söylediğini aktaran Gökkaya, "Bugün geldiğimiz noktada, 6 yılın sonunda, 5. ve 6. etaplarda Derbent, 7. etap Dutluk Mahallesi'nde çalışmalar başlamış ve 2024-2025 yıllarında sadece 418 konut teslim edilmiştir. 2024'ün Mart ayında kura çekilişi yapılan ve 1 yıl içerisinde teslim edileceği söylenen 7. etapta bulunan 342 daire ise hala tamamlanmamıştır." diye konuştu.

VATANDAŞLAR MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİ

Gökkaya, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Kentsel Dönüşüm Mağdurları Sözcüsü Mevlüt Bekar ise projedeki bazı arsaların 3. kişilere satıldığını öne sürdü.

Belediyeden randevu talep etmelerine rağmen alamadıklarını anlatan Bekar, yetkililere ulaşamadıklarını savundu.

