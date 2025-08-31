Mamak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında mağdur olduklarını öne süren bir grup vatandaş, evlerinin bir an önce tamamlanarak teslim edilmesini istedi.

Mamak Dutluk Mahallesi'nde toplanan grup adına açıklama yapan Selçuk Gökkaya, Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi olarak 11 etapta planlanan projede, 2013-2017 yıllarında 5 bine yakın konutun inşa edildiğini ve hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019'da seçim vaadi olarak 5 bin konutun daha tamamlanacağını söylediğini aktaran Gökkaya, "Bugün geldiğimiz noktada, 6 yılın sonunda, 5. ve 6. etaplarda Derbent, 7. etap Dutluk Mahallesi'nde çalışmalar başlamış ve 2024-2025 yıllarında sadece 418 konut teslim edilmiştir. 2024'ün Mart ayında kura çekilişi yapılan ve 1 yıl içerisinde teslim edileceği söylenen 7. etapta bulunan 342 daire ise hala tamamlanmamıştır." diye konuştu.

Gökkaya, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Kentsel Dönüşüm Mağdurları Sözcüsü Mevlüt Bekar ise projedeki bazı arsaların 3. kişilere satıldığını öne sürdü.

Belediyeden randevu talep etmelerine rağmen alamadıklarını anlatan Bekar, yetkililere ulaşamadıklarını savundu.

