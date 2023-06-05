İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2023 Pazartesi / 17 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,1514
  • EURO
    22,7105
  • ALTIN
    1320.47
  • BIST100
    5220.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mansur Yavaş'a suç duyurusu! 7 milyar liralık usulsüzlük iddiasıyla gündeme geldi
Güncel

Mansur Yavaş'a suç duyurusu! 7 milyar liralık usulsüzlük iddiasıyla gündeme geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bu kez yolsuzluk iddiaları ile çalkalanıyor. Yolsuzluk karşıtı sözleriyle başkan olan Mansur Yavaş, yolsuzluk iddialarıyla gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde bulunduğu 7 milyar liralık usulsüzlük için suç duyurusunda bulundu.

5 Haziran 2023 Pazartesi 01:01 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'a suç duyurusu! 7 milyar liralık usulsüzlük iddiasıyla gündeme geldi
ABONE OL

Ankaralı hizmet beklerken, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı umuduyla meydanlara inen Mansur Yavaş, yolsuzluk iddiaları ile gündem geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yalçın'ın iddiasına göre belediye, 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihaleyi peş peşe verdi. Üstelik bu ihalelerin toplamının 1 milyar 594 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.

Yalçın'ın iddiaları arasında konser ödemeleri de yer buldu. Yalçın, 3. Yıl Proje Tanıtım Lansmanı'nda sahne alan Tan Taşçı'ya, iptal edilen konser için de ödeme yapıldığını kaydetti. Açıklanan miktara göre sanatçı Taşçı, belediyeden toplamda 10 milyon 301 bin 282 lira aldı.

Meclis üyesi Nihat Yalçın, Denetim Komisyon Raporu'nda tespit ettikleri 7 milyar liralık usulsüzlük için de suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Yapılan suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.