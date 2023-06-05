Mansur Yavaş'a suç duyurusu! 7 milyar liralık usulsüzlük iddiasıyla gündeme geldi

Ankaralı hizmet beklerken, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı umuduyla meydanlara inen Mansur Yavaş, yolsuzluk iddiaları ile gündem geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yalçın'ın iddiasına göre belediye, 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihaleyi peş peşe verdi. Üstelik bu ihalelerin toplamının 1 milyar 594 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.

Yalçın'ın iddiaları arasında konser ödemeleri de yer buldu. Yalçın, 3. Yıl Proje Tanıtım Lansmanı'nda sahne alan Tan Taşçı'ya, iptal edilen konser için de ödeme yapıldığını kaydetti. Açıklanan miktara göre sanatçı Taşçı, belediyeden toplamda 10 milyon 301 bin 282 lira aldı.

Meclis üyesi Nihat Yalçın, Denetim Komisyon Raporu'nda tespit ettikleri 7 milyar liralık usulsüzlük için de suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Yapılan suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi bulunuyor.