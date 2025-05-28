Belediyenin bir projesi gibi lanse edilerek Belediye Başkanın Adem Ceylan tarafından açılışı yapılan bungalov otelin, aslında Çamlıdereli bir vatandaş tarafından hayata geçirildiği; ancak AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen esnafın baskı ve mobbing ile tesisten el çektirildiği ortaya çıktı. Tesisin sahibi Kadir Köroğlu Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, açılışla birlikte gasp sürecinin tamamlandığını ifade etti.

"EVRAK OYUNLARIYLA GASP EDİLDİ"

AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanı'nın kardeşi olan Kadir Köroğlu, 2020'de başladığı yatırımla 16 bungalov ev, restoran ve depo içeren komple bir turizm tesisi kurduğunu belirtti. Tesisin tüm izinlerinin bulunduğunun altını çizen esnaf, belediye tarafından baskılara maruz kaldığını söyledi.

Köroğlu,"Pandemi döneminde insanlar yatırım yapmazken ben 17 milyon lira harcadım. Her şey yasal. Ruhsatım vardı, yangın raporum vardı. Ama elektrik ve su hattımı kestiler. 'Yol çalışması var' dediler. Ardından 'yasa dışı yapı' gerekçesiyle ruhsatım iptal edildi. Belediyenin gösterdiği yere yaptığım tesis, evrak oyunlarıyla elimden alındı." dedi.

"ANAHTARIMI KIRDILAR, EŞYALARIMI KULLANDILAR"

Otelin kontrolünün belediyeye ait bir iştirak şirketine devredildiğini, halen tesisin elektrik aboneliğinin kendi adına olduğunu vurgulayan Köroğlu, "Depomun anahtarını kırarak içeri girdiler. Eşyalarımı kullandılar. Bedelini ödeyeceklerini söylediler ama ödeme yapılmadı. Kendi açılışlarını yapıyorlar. Benim müşterilerim vardı, kalamadılar. Sadece şubat ayında 55 bin lira iade yaptım. Toplam zararım 75 milyon TL'yi geçti." ifade etti.

'BU ADAM ARTIK 'ADEM YAVAŞ' OLDU'

Köroğlu, Adem Ceylan'ın bağımsız olmadığını, Mansur Yavaş'la yakın ilişkileri sayesinde korunduğunu öne sürerek, "Ben AK Parti İlçe Başkanı'nın kardeşiyim. Belki de bu yüzden hedef oldum. Belediye Başkanı, geçmişin intikamını alıyor gibi. Hizmet dediğiniz şey konak, menfez, biraz asfalt...

Zaten köylü yıllardır kendi imkânıyla yapıyordu. Bu adam artık bağımsız değil, resmen 'Adem Yavaş' oldu." şekilde konuştu. Öte yandan Ceylan'ın göreve geldiği günden bu yana AK Parti'ye yakın esnafa yönelik uygulamaları nedeniyle Çamlıdere'de birçok işletmenin kapanmasına ve işsizliğe yol açtığı belirtiliyor. İlçede turizmin durma noktasına geldiği ifade edilirken, son yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki topladı.