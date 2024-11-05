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  • Mansur Yavaş'ın 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konseri Meclis'e taşındı
Güncel

Mansur Yavaş'ın 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konseri Meclis'e taşındı

TBMM Genel Kurulu toplandı. AK Partili vekil Hacıoğulları, Mansur Yavaş'ın 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konserini Meclis'e taşıdı. Hacıoğulları, 'Ankara'nın parasını yüksek müzik zevki için tüketmesinde sorun var' dedi.

5 Kasım 2024 Salı 16:27 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'ın 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş konseri Meclis'e taşındı
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Genel Kurulda yerinden söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatçı Ebru Gündeş'e konser için 69 milyon lira ödendiği" iddialarına değindi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Ebru Gündeş fanı olabileceğini" söyleyen Hacıoğulları, "Ankara'nın parasını yüksek müzik zevki için tüketmesinde sorun var." dedi.

Bu durumu, Ankara havasıyla izah etmek istediğini dile getiren Hacıoğulları, "Yağmur yağar, sel olur/Cadde sokak göl olur/Kaza bela bol olur/Bizce bir 'mansuru' yok." ifadelerini kullandı.

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