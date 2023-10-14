Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden algı oyunu oluşturmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş'ın oyunu belgelerle bozuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş'ın aldığı 472 Milyonluk borçlanma yetkisine rağmen aradan geçen süre zarfı içerisinde tek bir çivi dahi çakmadı. Seçime 5 ay gibi kısa bir süre kala Yavaş, "Engelleniyoruz" diyerek Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapılmasına AK Partili Meclis üyeleri karşı çıkarıyormuş gibi algı oluşturmaya çalıştı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın algı oyununa belgeleri ile cevap verdi. Konuya ilişkin Özcan'ın yaptığı açıklamada, ABB Meclisi tarafından 3 yıl önce Yavaş'a 472 Milyon kredi verildiği, Yavaş'ın bu krediyi yüzde 40 faizle çektiği bankaya 30 faizle geri yatırdığı ve kamu zararına yol açtığı öğrenildi.

"ANKARALININ PARASININ HESABINI KURUŞ KURUŞ VERMEK ZORUNDASINIZ"

Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden oynadığı oyuna ilişkin Yavaş'ın Ankaralıları gerçekleri açıklaması için soru yönelten AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sayın Mansur Yavaş şeffaf belediyecilik yapacağız diyerek Ankaralıların aklı ile alay ettiniz. Görev süreniz boyunca Ankara'ya ve Ankaralılara hizmet etmek için tek bir çaba sarf etmediniz. ABB Meclis toplantısına bile zahmet edip teşrif etmediniz. Şimdi seçime 5 ay kala Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden algı oluşturup vatandaşı kandırmaya çalışıyorsunuz. 3 yıldır yapmadığınız işi 5 ayda mı yapacaksınız. Algı operasyonuna, reklama, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaliniz için gerçekleştirdiğiniz mitinglere ayırdığınız zamanın, paranın yarısını Ankara'ya ayırsaydınız Ankara bu hallere düşmez, 30 büyükşehir arasında hizmette 27'nci sıraya gerilemezdi. Sayın Yavaş şikayet veya sızlanma makamında değil hesap verme makamındasınız. Ankaralının parasının hesabını kuruş kuruş vermek zorundasınız. Cevaplamaktan ısrarla kaçınsanız da sorularımızı kısa ve net biçimde tekrar soruyoruz. 3 yıl önce Tatlar Arıtma için demogoji yapmıştınız. 2022 yılında Meclis'in verdiği borçlanma yetkisiyle bir bankadan ASKİ Genel Müdürlüğü için çektiğiniz krediyi, daha düşük faizle aynı banka üzerinden Takasbank'a yatırdınız mı? Bu sayede Ankaralının ne kadar parasını yok ettiniz? Bu para Ankaralının değil de kendi paranız olsaydı, bu işlemi yapar mıydınız? Çalışanlarınızı neredeyse Türkiye'nin en düşük maaş promosyonuna layık görürken de yine bu banka ile mi hareket ettiniz? Aklıyla hareket ettiğiniz finans uzmanınızın yakın bir akrabası bu bankada, sizin belediyeyi zarara uğratmanız karşılığında daha üst pozisyona atandı mı? Sayın Mansur Yavaş; Tahrik siyasetinden vazgeçin. Görevinizi yapın ve Ankaralıya, Ankaralının parasının hesabını verin. Şeffaf şeffaf cevap bekliyoruz. Öyle rakam oyunlarıyla, tablolarla, geçmiş yöneticilere saldırmakla hesap vermekten kaçamayacaksınız. 472 Milyon nerede Sayın Yavaş" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ HESAP VERME ZAMANI ANKARALI SİZİ SANDIĞA GÖMECEK"

Yavaş'a tepki gösteren Berkay Güzelel, "Yalanlar üstüne kurulmuş bir belediye başkanlığı... Olan Ankaralı hemşehrilerimize oluyor" dedi.

Gökhan Özkan da, "Çalışanlarınızı neredeyse Türkiye'nin en düşük maaş promosyonuna layık görürken de yine bu banka ile mi hareket ettiniz?" ifadelerini kullandı.

Tuncay Coşkunoğlu ise, "Aklıyla hareket ettiğiniz finans uzmanınızın yakın bir akrabası bu bankada, sizin belediyeyi zarara uğratmanız karşılığında daha üst pozisyona atandı mı?" şeklinde konuştu.

Harun Bilir de, "3 yıl önce Tatlar Arıtma için demogoji yapmıştınız. 2022 yılında Meclis'in verdiği borçlanma yetkisiyle bir bankadan ASKİ Genel Müdürlüğü için çektiğiniz krediyi, daha düşük faizle aynı banka üzerinden Takasbank'a yatırdınız mı?" diyerek tepki gösterdi.

Ferda Tekin Tatar, "siz daha kendi ekiplerinizin bile hakkını veremezken şehrimizi ve vatandaşlarımızı yönetmeye kalkıyorsunuz! İş bilenin, kılıç kuşananındır!" dedi.

Büşra Çiftçi ise, "Algı Belediyeciliği ile geçen boş 4.5 yıl." İfadelerini kullandı.

Mahmut Gökçe, "Koskoca 4,5 yıl boşuna geçti. Bir dikili ağacınız yok. Şeffaf belediyecilik diye övünüyordunuz. Para nerde Sayın Yavaş?" sorunu yöneltti.

Habip Aşır, "Aranızda kalmadı sayın Mansur Yavaş, artık Ankaralılar biliyor boşa geçirdiğiniz 4,5 yılı. Yalan dolan israfla buraya kadar geldiniz. Ankara'nın parasını peşkeş çektiniz. Şimdi hesap verme zamanı Ankara sizi sandığa gömecek" dedi.

Mehmet Türk ise, "Vaatlerinin hangisini gerçekleştirdi ki. Koltuk sevdalısı CHP'li Mansur Yavaş. AK belediyecilik gibi halka hizmet sevdalısı olacaksın. Beceremedin." İfadelerini kullandı.

Habib Akdemir ise şunları söyledi; "Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında 100'e yakın yolsuzluk ve suç dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Savcılık, Gökçek'i ifadeye bile çağırmadı."