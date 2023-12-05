Mansur Yavaş'ın bir oyunu daha bozuldu! SGK ve vergi borçlarını bile ödeyememiş

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın bir algı oyununu daha bozdu. Özcan Sayıştay'ın hazırladığı 2022 raporlarında EYT'yi çözeceğini söyleyen Yavaş'ın bırakın EYT'yi çözmesini şirketlere ait vergi ve SGK borçlarını bile ödeyemediğini ortaya çıkardı. Özcan, Yavaş'ın iş bilmezliğine tepki gösterdi.

EYT'Yİ BEN ÇÖZERİM DEMİŞTİ KENDİ PERSONELİNİN HAKKINI VERMEDİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sayıştay raporları incelendiği zaman 'EYT'yi ben çözerim' diyen Sayın Yavaş'ın yönettiği şirketler bırakın EYT'lilerin haklarını ödemeyi, kendi borçlarını bile ödeyemez halde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından EYT mağduriyeti yaşayan vatandaşlarımızın sorunu kalıcı bir çözüm ile çözüldü. Atılan adım sonrası ABB'de çalışan yüzlerce işçi emeklilik hakkı kazanırken hatırlarsanız Yavaş bu personelinin haklarını bile ödemedi. Bugün ABB'ye ait ASKİ, BELKA, BEL-PA, BUGSAŞ, PORTAŞ ve ANFA'da çalışan işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmamış. Hatta söz konusu şirketler ödeyemediği SGK ve vergi borçları yüzünden sürekli faiz ve ceza ödemek zorunda bırakılmış. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından EYT mağduriyeti yaşayan vatandaşlarımızın sorunu kalıcı bir çözüm ile çözüldü. Atılan adım sonrası ABB'de çalışan yüzlerce işçi emeklilik hakkı kazanırken hatırlarsanız Yavaş bu personelinin haklarını bile ödemedi. EYT'den emekli olan 500 personel o dönem devlet tarafından bağlanan emekli maaşlarını, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini bile alırken Yavaş hala haklarını vermemişti. Emeklilik hakkı kazanan personeller önce konuyu CİMER'e taşıdı ardından da Yavaş'ı mahkemeye vererek haklarını almak için hukuki süreç başlattı. Bunların hepsini biz belgeleri ile gündeme getirdik. Bunun üzerine Sayın Yavaş tepkilerin azalması için anında emeklilere yardım yapacağını söyleyip bir kez daha Ankaralıları kandırmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

"ASKİ'DE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TEZMİNATI KARŞILIĞI AYILMAMIŞ, BELKA SGK VER VERGİ BORCU YÜZÜNDEN GECİKME FAİZİ ÖDEMİŞ"

Yavaş'ın yaptırdığı anketlerle güncel sorunları öğrenip ona göre algı çalışması yaptığı söyleyen Özcan, "Sayın Yavaş 5 yıldır Ankara'ya tek bir vizyon proje yapamadı. Sayıştay raporları incelendiği zaman 'EYT'yi ben çözerim' diyen Sayın Yavaş'ın yönettiği şirketler bırakın EYT'lilerin haklarını ödemeyi, kendi borçlarını bile ödeyemez halde. Sadece algı ile Ankaralıları kandırmaya çalıştı. Ancak yalanın gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu olduğu için Yavaş'ın her seferinde yalanları ortaya çıktı. Şimdi 'EYT'yi ben çözeceğim' diyerek halkı kandıran, EYT'den emekli olan personelinin hakkını bile veremeyen Mansur Yavaş'ın nasıl bir idareci olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sayın Yavaş 2022 yılı Sayıştay raporlarına göre ABB'ye ait hemen hemen bütün şirketleri yüksek oranda SGK ve vergi borcuna sokmuş durumda. Bugün ASKİ'de çalışan işçilerin kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığına değinilmiş. Ayrıca yine ASKİ üzerinden Şirket İşçilerine Ödenen Kıdem Tazminatlarının Rücu Edilmediğine vurgu yapılmış. Bununla da yetinmeye Yavaş nakit sıkıntısına soktuğu BELKA'nın vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarını zamanında ödeyemediği için yüksek tutarlarda gecikme faizine muhatap olduğu tespit edilmiş." şeklinde konuştu.

YAVAŞ PERSONELİN KIDEM TAZMİNATINI BİLE AYIRMAMIŞ

BEL-PA'da da benzer durumlar yaşandığını söyleyen Özcan, "Sayıştay raporlarında BEL-PA'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı vurgulanırken şirketin de yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu belirtiliyor. Buna rağmen Sayın Yavaş bu borçların ödemesini geciktirdiği için şirketin yüksek miktarda gecikme bedeli, faiz, gecikme zammı gibi ilave maliyetler ödediğine değinilmiş. Raporları incelemeye devam ettiğimizde bilindiği gibi BUGSAŞ borcu yüzünden şirket sermayesinin tamamının karşılık kaldığına ve batağa sürüklendiğini belirlemiştik. Ayrıca BUGSAŞ'ta da kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığını gördük. PORTAŞ'ın mali kayıtlarının incelendiği Sayıştay raporlarında, şirketin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği ortaya çıkmış ve şirketin 2 Milyon 359 Bin 813 TL zarara sokulduğu anlaşılmıştı. Bununla beraber EYT üzerinden algı oluşturan Sayın Yavaş'ın bu şirkette çalışan personellerin de kıdem tazminatı karşılıklarını ayırmadığı görülüyor." diye konuştu.

YAVAŞ İŞÇİLERİN İHBAR TAZMİNATLARINI EKSİK BELİRLEMİŞ

ANFA'nın batırıldığını hatırlatan Özcan şöyle devam etti; "Bilindiği üzere Sayın Yavaş sayesinde ANFA ticari hayatını sürdüremez hale getirildi. Ancak raporu incelediğimizde yetim hakkı, kul hakkı diye konuşan Sayın Yavaş'ın alın teri dökerek çalışan personelin ihbar tazminatı ödemelerine göz diktiğini gördük. Sayıştay'ın raporunda görülen bulguda Sayın Yavaş'ın şirkette çalışan işçilerin ihbar tazminatı ödemelerinde günlük ücreti eksik belirlediğine değinmiş. 5 yıldır Ankara'yı yönetemedin, ABB'yi batırdın. Hala hangi yüzle aday oluyorsun Sayın Yavaş?"