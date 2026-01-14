Ankara'nın birçok ilçesinde yaşanan uzun süreli su kesintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar mağduriyet yaşarken gözler Ankara Büyükşehir Belediyesine çevrildi. Krizin çözümüne yönelik somut adım gelmezken, ABB Başkanı Mansur Yavaş bahanelerin arkasına saklanmaya devam ediyor.

DSİ'Yİ SORUMLU TUTTU

Yavaş, söz konusu krizde Devlet Su İşleri'ni sorumlu tutarak, 2050'ye kadar yetecek denilen barajlara Gerede Projesi'nden su gelmediğini öne sürdü.

BAKAN YUMAKLI RAKAMLARLA CEVAP VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Yavaş'ın asılsız iddialarını çürüten bir tablo ortaya koydu. Gerede hattından Ankara'ya su aktığını gösteren kayıtları paylaşan Yumaklı, "2024 yılında 15,4 milyon metreküp, 2025 yılında ise 12,8 milyon metreküp su akmıştır. Buradan gelen su, Ankara'nın bir günlük ihtiyacını karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

