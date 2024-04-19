Mansur Yavaş'ın ihale yalanı ifşa oldu! Yüzde 72 demişti, yüzde 9 çıktı

CHP'li yönetimin ilk icraatı belediyeye ait otoparklara yüzde 120 zam yapması oldu. Ücret tariflerinde artış için de genel kurula gelen madde de CHP'nin oy çokluğu ile kabul edildi. Grup Başkanvekili Nihat Yalçın yeni yapılacak zammın doğru olmadığını ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayında zaten bir ara düzenleme yapıldığını Ayrıca Mansur Yavaş, Ankara'yı ortak akılla yöneteceklerini ifade edip daha sonrasında, muhalefet sıralarının eleştiri ve önerilerini dinlemeden meclis salonundan ayrılmayı tercih etti.

ÜCRET TARİFLERİNDE ZAM YAPTI

ABB'nin alım ve ihale politikaları ile otopark ücretlerinde önerilen artışlar, ABB meclisinde sıcak tartışmalar doğurdu. ABB'nin yerel seçim sonrası Nisan ayı meclis toplantısında CHP'li yönetim ücret tariflerinde zam yaptı. Geçtiğimiz yıldan itibaren sürekli zam yapıldığı halde frene basmayan CHP yönetimi, bu son yaptığı artışla ücret tarifesindeki oranı yüzde 120'ye ulaştırdı. Ücret tariflerindeki yeni zam CHP'li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

"2023 YILINDA SADECE 201 AÇIK İHALE YAPILDI"

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'ın eleştirileri ile belediyenin şeffaflık ve hesap verebilirlik konuları bir kez daha gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın, ABB tarafından 2023 yılı içinde yapılan 2 bin 210 alımın sadece 201'inin açık ihale usulü ile gerçekleştirildiğini belirtti. Geri kalan ihalelerin ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ifadesi ile "adrese teslim" olduğunu söyledi. Yalçın, bu durumun belediye yönetiminde ciddi şeffaflık sorunlarına işaret ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"2023 yılı yapılan toplam alımlara baktığımızda, sayın başkan dedi ki biz bugüne kadar yaptığımız alımların tamamı yüzde 72 açık ihaleden oluşmaktadır. Neye göre söyledi ben bilmiyorum, elinden nasıl bir rakam var? Burada personel sözleşmeleri ile ilgili alımları da buraya ekliyorsunuz ve buradan kadük hesabı yapıyorsunuz. Burada kadük hesabı yapan biz miyiz yoksa personel sözleşmelerinin içerisine araç kiralamaları, mal alımları, hizmet alımları, yapım ve tadilat işi gibi onlarca yüzlerce ihale ile yapılması gereken işi personel sözleşmelerinin içerisine dahil ederek oradan da istisnai usullerle verenler mi kadük hesap yapıyor? Yoksa biz mi kadük hesap yapıyoruz? ABB, 2023 yılında 2 bin 210 adet alım yapmıştır. Bunun sadece 201 tanesi açık ihale usulü ile yapılmıştır. Geri kalan 2 bin 9 tanesi açık ihale dışındaki usullerle Yavaş'ın tabiri ile adrese teslim usullerle yapılmıştır. Toplam alımlar için açık ihale oranı yüzde 9.10'dur buna tutarlar bazında baktığımızda 2023 yılı alımları içerisinde açık ihale oranı toplam yüzde 35.95'tir sayı olarak baktığımızda adrese teslim usulle yüzde 91 ile yapılmış tutar olarak bakarsanız yüzde 65'i adrese teslim ödüllerle yapılmıştır. "

"BU ZAM TALEBİ UYGUN BİR TALEP DEĞİLDİR"

Diğer taraftan ücret tariflerinde artış için de genel kurula gelen madde de CHP'nin oy çokluğu ile kabul edildi. Grup Başkanvekili Nihat Yalçın yeni yapılacak zammın doğru olmadığını ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayında zaten bir ara düzenleme yapıldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Burada şöyle bir durum söz konusu 2024 yılı ücret tarifesine gelir kalemi eklenmesi ve ücret tarifesinin güncellemesi ile ilgili maddeler var. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ücret tarifesi ile ilgili ara düzenleme yapmıştık. Yaklaşık yüzde 30 civarında bir artış gerçekleşmişti. Bu ücretle ilgili daha sonrasında hükümet bir açıklama yaptı. 2023 yılı yeniden değerlendirme oranı yüzde 58 civarında rakam açıklandı. Gelen başkanlık yazısında yüzde 30'u hiç dikkate almayıp o yüzde 30 üzerine bir de yüzde 58 bir artış talep edilmektedir. Biz bu talebin uygun olmadığını düşünüyoruz. Toplam artık bu şekilde yapıldığında kümülatif toplam yüzde 100 üzerine çıkmaktadır. Daha önceki yıllarda da ücretler KDV dahil olarak hesaplanırken yeni gelen taifede KDV hariç hesaplanmış burada bir de KDV yükü binmektedir. Bunları hesapladığınızda 2024 yılı için uygulanacak ücretler geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 120 oranında artacaktır. Bu doğru bir karar değildir. Bu oranına düzeltilmesini teklif ediyoruz. Diğer taraftan bu şekilde geçmeyecekse biz bunu oy çokluğu ile kayıtlara geçmesini istiyoruz."

Bunun üzerine ABB Meclis 1. Başkan Vekili CHP'li Ertan Işık, gelen maddeyi başkanlıktan geldiği şekliyle genel kurulun oylamasına sundu ve CHP'li üyelerin oy çokluğu ile fahiş zam kabul edilmiş oldu.

"YAVAŞ BİZİ DİNLEMEDEN MECLİS SALONUNDAN AYRILDI"

Öte yandan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın konuşmasının girişinde, meclis toplantısının başında kısa bir konuşma yapıp ve sonrasında meclisten ayrılan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ortak akılla Ankara'nın yönetileceği sözlere ilişkin eleştirilerini sıraladı:

Yalçın şu sözleri kullandı:

"Sayın Yavaş güzel bir konuşma yaptı, Ankara'yı orak akılla yöneteceğiz dedi. Faaliyet raporumuzu da oy birliği ile geçmesini temenni ediyorum dedi. Bu sözleri söyledikten sonra muhalefet üyelerinin eleştirilerini dinleyeme tenezzül etmeden, meclis salonundan ayrıldı. Biz böyle mi Ankara'yı ortak akıl ile yöneteceğiz? Gönlüm isterdi ki; sayın Yavaş bizim eleştirilerimizi ve önerilerimizi dinleseydi. Ancak sorun değil bir düşüncelerimizi milletimizle paylaşacağız."