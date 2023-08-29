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Mansur Yavaş'ın sözde hizmeti alay konusu oldu

Sık sık skandal olaylarla gündeme gelen ve Ankara'ya faydalı tek bir hizmeti olmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın metrolardaki sözde hizmeti alay konusu oldu. Metrodaki tutacaklara burç yorumları ekleyen Yavaş'a sosyal medyadan dikkat çeken tepkiler geldi.

29 Ağustos 2023 Salı 14:48 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'ın sözde hizmeti alay konusu oldu
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Ankaralılar alt yapı başta olmak üzere birçok alanda belediyeden hizmet beklerken, genel seçimlerde cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali kuran Mansur Yavaş hayalleri suya düşünce yerel seçimler için hazırlıklara başladı.

ABB'DEN METROLARA BURÇ YORUMLARI

Göreve geldiği dört buçuk yıl boyunca dişe dokunur bir hizmet yapmayan Yavaş, metrolardaki tutacaklara burç yorumları ekledi.

ALAY KONUSU OLDU

ABB logosunun bulunduğu tutacakların fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca alay konusu oldu. Kimisi 'dev hizmet' diyerek dalga geçerken, kimisi de "ABB Boş İşler Müdürlüğü çalışıyor" yorumunu yaptı.

İşte o fotoğraflar ve gelen yorumlardan bazıları:

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