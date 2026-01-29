Ankaralılar haftalardır su kesintileriyle boğuşurken, Mansur Yavaş katıldığı programda "Evde hiç su kesintisi yaşamadım, Ankara'nın büyük çoğunluğunun da su sıkıntısı çektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine salona dönerek "Suyu kesilenler elini kaldırsın" diyen Yavaş, beklemediği bir tabloyla karşılaştı.

SALONDAKİ HERKES EL KALDIRDI

Salondaki gençlerin önemli bir bölümünün elini kaldırmasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Yavaş, durumu toparlamak için bu kez "Yarı yarıya ama şöyle... Planlı su kesintisi yapıyorsunuz" sözlerine sığındı. Ancak bu açıklama, su sıkıntısı yaşayan Ankaralıların tepkisini dindirmeye yetmedi.

Başkentte baraj doluluk oranları alarm verirken, vatandaşlar plansızlık ve ihmalkârlık eleştirilerini giderek daha yüksek sesle dile getiriyor. Programda yaşananlar ise Ankara'daki su krizinin artık inkâr edilemeyecek boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.