İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4311
  • EURO
    52,0952
  • ALTIN
    7691.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mansur Yavaş'ın su anketi ters tepti! Kalkan elleri sayamadı
Güncel

Mansur Yavaş'ın su anketi ters tepti! Kalkan elleri sayamadı

Ankara'da uzun süredir süren su krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katıldığı programda 'Evde hiç su kesintisi yaşamadım, suyu kesilenler elini kaldırsın' dedi. Yavaş'ın sorusu üzerine salonda birçok kişi el kaldırdı. Şaşkınlık yaşayan Yavaş'ın 'su' iddiaları boşa düştü.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'ın su anketi ters tepti! Kalkan elleri sayamadı
ABONE OL

Ankaralılar haftalardır su kesintileriyle boğuşurken, Mansur Yavaş katıldığı programda "Evde hiç su kesintisi yaşamadım, Ankara'nın büyük çoğunluğunun da su sıkıntısı çektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine salona dönerek "Suyu kesilenler elini kaldırsın" diyen Yavaş, beklemediği bir tabloyla karşılaştı.

SALONDAKİ HERKES EL KALDIRDI

Salondaki gençlerin önemli bir bölümünün elini kaldırmasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Yavaş, durumu toparlamak için bu kez "Yarı yarıya ama şöyle... Planlı su kesintisi yapıyorsunuz" sözlerine sığındı. Ancak bu açıklama, su sıkıntısı yaşayan Ankaralıların tepkisini dindirmeye yetmedi.

ANKARA'DAKİ SU KESİNTİSİ İNKAR EDİLEMEZ

Başkentte baraj doluluk oranları alarm verirken, vatandaşlar plansızlık ve ihmalkârlık eleştirilerini giderek daha yüksek sesle dile getiriyor. Programda yaşananlar ise Ankara'daki su krizinin artık inkâr edilemeyecek boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.