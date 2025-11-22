İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Mansur Yavaş'ın ''yavaş'' metrosu! Temel atılıp bırakıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aylar önce temelini altığı ancak hiç bir ilerleme olmayan Mamak Metrosu havadan görüntülendi. Vatandaşlar sürekli toz ve toprak içinde kaldıklarını dile getirerek, 'En azından temel mi atıyorsun, ne yapıyorsan yap. Bir an önce buranın asfaltlanması lazım, yolun yıkanması lazım' diyerek duruma tepki gösterdiler.

22 Kasım 2025 Cumartesi 10:04
ABONE OL

Dikimevi Metro durağından Natoyolu'na kadar 7.46 kilometre uzatılmak üzere başlanan 8 duraklı Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temel atma töreni, 13 Haziran'da yapılmıştı.

Temel atma töreninin ardından 5 ay geçti. Aradan geçen 5 aya rağmen çalışmaların ilerlemediği iddiası ortaya atıldı. Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu duraklarından oluşacak metro hattında çalışmaların yavaş ilerlemesi ve çevre kirliliği bölge halkı tarafından tepki topladı.

Ayrıca mahalleli, 2028 yılında bitirilmesi planlanan metronun bu tarihe kadar bitirilemeyeceğini aktardı. Bölgede halihazırda yapılan tek değişimin alan genişletme olduğu havadan görüntülendi.

"ŞİMDİYE KADAR BAYAĞI BİR ŞEY OLMASI GEREKİYORDU"

Çalışmaların yavaş ilerlediğini dile getiren Mustafa Yıldız, "Daha hızlı bir çalışma olabilirdi. Arkadaşlar yaklaşık 1 sene önce başladı diyor. Ben bilmiyordum onu. 1 sene önce başladıysa şimdiye kadar bayağı bir şey olması gerekiyordu. Demek ki olmamış. Bu yolu kapatacaklarını duyduk. Burayı kapatmadan önce bir kısmına asfalt attılar. Yarım bıraktılar burayı. Burayı komple asfaltlayabilirlerdi" diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR BÖYLE YAVAŞ YAVAŞ GİDİYOR"

Sürekli toz toprak içinde kaldıklarını kaydeden Hasan Çiçek ise, "Çalışmalar böyle yavaş yavaş gidiyor. Pek hızlı değil. Bunca zaman aslında olması lazımdı. En azından temel mi atıyorsun, ne yapıyorsan yap. Kazı makinası bile yeni geldi. Bir an önce buranın asfaltlanması lazım, yolun yıkanması lazım" ifadelerini kullandı.

