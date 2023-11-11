Mansur Yavaş'tan esnafa zulüm! ''Sabah 'evet' dediğine akşam 'hayır' diyor''

Göreve geldiği günden beri Ankaralıları her alanda perişan eden Mansur Yavaş, otobüsçü esnafını da mağdur etmeye devam ediyor. Aylardır ulaşım esnafına destek vermeyen Yavaş yüzünden 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğrenciler Özel Halk Otobüslerini kullanamaz hale geldi.

YAVAŞ ESNAFA DESTEK VERMEK YERİNE ZULÜM ETMEYE DEVAM ETTİ

Hakları için mücadele eden esnafın ekmek teknesini bağlayarak baskı kurmaya çalışan Yavaş, esnafa destek vermek yerine zulüm etmeye devam ediyor. Halkı da mağdur eden Yavaş'a karşı ulaşım esnafı AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ulaşım Esnafı İle Buluşma" toplantısında bir araya geldi.

Programda konuşan TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, "Bana 'davul çaldıracaksın' dediler çaldırdım. Çaldırmasaydım istediğimizi alamayacaktık. Mansur Yavaş sabah 'evet' dediğine akşam 'Hayır' diyor. Akşam 'evet' dediğine sabah 'hayır' diyor. 4 buçuk yıldır bu böyle sürüp gitti. Bakın Kayseri, Bursa ulaştırma esnafının sorunlarını çözdü. Bursa Belediye başkanını tekrar tebrik ediyorum. Sayın Yavaş'ın Bursa Belediye Başkanını örnek almasını istiyorum. ABB'nin 58 Milyar TL bütçesi var. Ama esnafa geldiği zaman o para ortada yok. Çünkü Sayın Yavaş esnafı siyasi malzeme yaptı. Her zaman söylüyorum. Seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kazanmasaydı esnafımız aç kalmıştı. Burada AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi var. Ama ben AK Partiliyim. AK Parti bizi hiçbir zaman reddetmedi. Ne istediysek verdi. Esnafın yüzü hiç gülmüyor." ifadelerini kullandı.