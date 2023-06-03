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Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanlarına sürgün

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın, seçimlerde adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanlarını sürgüne gönderdiği ortaya çıktı.

Yeni Şafak3 Haziran 2023 Cumartesi 08:16 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen çalışanlarına sürgün
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Seçimde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yenilgi sonrasında oy vermeyen işçileri sürgün ettiği ileri sürüldü. Sürgün edilenler arasında seçim günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek sevinç gösterisi yapan belediye çalışanlarının da olduğu belirtildi. Sürgüne uğrayan personelin EGO, ANFA gibi Büyükşehir iştiraklerinde çalıştığına dikkat çekildi. EGO'da sürgünü aratmayacak şekilde çalışanların bölgeler arasında kaydırıldığı, ASKİ'de de bir personelin merkezden Polatlı'ya gönderildiği ortaya çıktı.

YÜZLERCE KİŞİ ETKİLENDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, ABB'nin işçilere uyguladığı sürgün ile ilgili yaptığı açıklamada, "Seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması ile birlikte Sayın Yavaş ve ekibi tarafından Cumhur İttifakı'na yakın olan personel ciddi anlamda mobbinge maruz kaldı" dedi. Ünal, "Bunun sebebi de bu insanların Cumhur İttifakı'na karşı besledikleri sevgidir. Şu anda 500-600 kişinin sürgün edildiği ve görev yerinin değiştirildiğini öğrendik" diye konuştu.

EVLERİNDEN UZAK YERLERE SÜRGÜN

Ünal, belediyede daha önce yaşanan zorla sendika değiştirme baskısına da atıf yaparken "Bu insanlar demokratik haklarını kullandılar. Bu olayı bir cadı avına dönüştürülmesi, sürgün ve mobbing gibi uygulamaların yapılması yanlıştır" şeklinde konuştu. Ünal, şöyle devam etti: "28 Mayıs seçimlerinin ardından Külliye'ye gidip sevinç gösterisi yapan EGO, ANFA gibi Büyükşehir iştiraklerinden çalışanların görev yerleri değiştirildi. 5'inci bölgeden, 3'üncü bölgeye 2'nci bölgeden 1'inci bölgeye sürülen isimler var. ASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan bir personel genel müdürlükten Polatlı'ya sürüldü. Evlerinden uzak yerlere sürüldüler."

OY PUSULASININ FOTOĞRAFI İSTENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yetkililerinin bu haksız uygulamaların hesabını vermesi gerektiğini vurgulayan Ünal şunları dile getirdi: "4 yıldır işçilerin çekmediği kalmadı. İnsanlar kendi haklarını, alın terlerinin karşılığını alamadı. Yetmedi şimdi de böyle zulüm ediyorlar. İnsanlara seçimden önce 'Attığınız oyların resimlerini bekliyoruz, istiyoruz.' diyerek gözdağı verdiler. Bu yapılanların hepsi Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda yapılıyor. Yavaş'ın uyguladığı bu mobbing ve sürgün politikasının hesabını hukuki yollarla soracağız. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerinde de Ankara'yı bu dertten tamamen kurtaracağız."

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