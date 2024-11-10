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Mansur Yavaş'tan konser soygunu! AK Parti: Şaibeli paraların hesabını verin

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a, 'Ne yaparsanız yapın, konserler yoluyla belediyenin içinin boşaltılmasının hesabını vermekten kaçamayacaksınız.' ifadelerini kullandı.

AA10 Kasım 2024 Pazar 16:20 - Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan konser soygunu! AK Parti: Şaibeli paraların hesabını verin
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Özcan, ABB'nin düzenlediği konserler ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, Yavaş'a hitaben, şartları tutan herkesin Cumhurbaşkanı adaylığı hakkının olduğunu belirten Özcan, "Sizin de adaylık hakkınız vardır ama bu hakkı kullanırken Ankara'nın hakkını yiyemezsiniz, yediremezsiniz. Milletin milyonlarca lirasını siyasi hesaplarınız uğruna kullanamazsınız, bütçe oluşturamazsınız. Önce konserlere verilen şaibeli paraların hesabını verin." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, Yavaş'ın "belediyeci, organizatör ve sanatçılar arasında oluşan organize işler açığa çıkınca bir anda konuyu anketlere ve Cumhurbaşkanı adaylığına çekmesinin, Başkentin üzerine düşürdüğü bu lekeyi gizlemeye, gündemi değiştirmeye yetmeyeceği"ni belirtti.

Hakan Han Özcan, şunları kaydetti:

"Sizin şu anda Cumhurbaşkanı adaylığınız parti içi meselenizdir ve bizi çok ilgilendirmez. Ama belediye bütçesinin boşaltılması milletimizin meselesidir ve hepimizi ilgilendirir. Sayın Cumhurbaşkanımız siz ve avanenizle ayrı kulvardadır. Parti içi adaylık çekişmelerinizi gerekçe yaparak, Ankara Büyükşehir Belediyesinde patlayan skandalı örtemezsiniz. Siz anketlerde yüksek çıktığınız iddiasıyla başınıza bu skandal gelmedi, bu skandal patladığı için sözde anketlere sığındınız."

Zamanlamanın ilginç olduğu görüşünü belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaparsanız yapın, konserler yoluyla belediyenin içinin boşaltılmasının hesabını vermekten kaçamayacaksınız. Uydurduğunuz gündemler, bir anlamda suçüstü niteliğinde olan konser soygunlarının hesabını sormamızı engelleyemeyecektir. Kul hakkı kavramını o kadar çok malzeme etmiştiniz ki şimdi onu istismar edenlere karşı ilahi adalet tecelli ediyor. Suni gündem oluşturma çabanız hiçbir karşılık bulmayacak, boyalarınızı dökmeye devam edeceğiz."

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