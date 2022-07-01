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Mansur Yavaş'tan mağdur olan vatandaşa azar: Valiliğe iletin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şiddetli yağışlarda mağdur olan vatandaşların yardım isteğine verdiği cevap tepki çekti.

1 Temmuz 2022 Cuma 11:38 - Güncelleme:
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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ilçede sel meydana geldi. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katındaki daireyi sel suları bastı.

21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçlarının çalışması sonucu Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

MANSUR YAVAŞ: BAŞKASI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN

Kenti etkisi altına alan şiddetli yağışlardan mağdur olan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yardım istedi. Yavaş ise sel felaketinde mağdur olan vatandaşları Valiliğe yönlendirdi. Mansur Yavaş kameraya yansıyan görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

"Siz de afet olarak Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun. Her yere dilekçe verin, ATO'ya da verin."

Yavaş'ın bu çıkışı tepkilere neden oldu.

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