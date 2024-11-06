Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet yerine algı operasyonlarına imza attı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tasarruf diyerek başkentte çivi bile çakmadı. 2019'dan bu yana Ankara'da tek bir projeye bile imza atmayan Yavaş'ın yeni bir skandalı daha patladı.

69 MİLYON TL'LİK KONSER KRİZE YOL AÇTI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon TL'lik ödeme yapılması, krize yol açtı. Ankaralıların "Yatırıma para yok konsere çok" tepkileri sonrası paniğe kapılan Mansur Yavaş ise skandal bir açıklamaya daha imza attı. Konserle ilgili iç denetim biriminin inceleme başlatıldığını açıklayan Mansur Yavaş'a parti içinden de tepki vardı.

DAHA EBRU GÜNDEŞ TARTIŞMALARI BİTMEDEN YENİ SKANDAL

Ebru Gündeş'e ödenen 69 milyon TL ile ilgili tartışmalar bitmezken CHP'li ABB hakkında yeni bir skandal daha patladı. Öyle ki belediyenin mayıs ayında düzenlenen Mor ve Ötesi konserine tam 71 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Halkın parasını yatırıma değil konsere diken Mansur Yavaş'a hem Ankaralılardan hem de AK Parti'den tepki yağdı.

AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP'li yönetimin Ankara'da tek bir proje gerçekleştirmediklerini vurguladı. Şahin, "Konser için 69 MİLYON ₺'ye anlaşma yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın mayıs ayında yine konser için 71 MİLYON ₺ ödediği ortaya çıktı. Ankara'ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara'ya ihanettir bu!" ifadelerini kullandı.

"KENDİ BELEDİYESİNDEKİ İCRAATLARDAN BİR HABER!"

AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta da Mansur Yavaş yönetimini eleştirerek "CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon liralık konserini organize eden organizasyon firması aynı zamanda Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını da yürüten ajans. Kayıtlara bakıldığında görünüyor. 71 milyon lira da başka bir konser için rock grubuna vermişler. Basına da yansıyan bilgilere göre Bu ajans, 2019'dan beri ABB konserlerini düzenliyor ve yalnızca 2024'te 30 konser organize etmiş. Mansur Yavaş da sözde olan bitenden habersizmiş gibi soruşturma açıp, iddiaları yalanlamış. Kendi belediyesindeki icraatlardan bihaber, alttan alta Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor" açıklamasını yaptı.

"KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALMAK BU OLSA GEREK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise Mansur Yavaş ve yönetimini "Mor ve Ötesi'ne 71 milyon ve ötesi. Ankaralıya çorbadan ötesi yok. Kaşıkla verip kepçeyle almak bu olsa gerek" diyerek eleştirdi.

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