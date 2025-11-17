İSTANBUL 20°C / 16°C
Güncel

Mantar toplamaya diye evde çıkmıştı! Dere yatağında ölü bulundu

Bolu'da evinden mantar toplamak için ayrılan Burhan Demir dere yatağında ölü bulundu.

AA17 Kasım 2025 Pazartesi 16:37
Mantar toplamaya diye evde çıkmıştı! Dere yatağında ölü bulundu
Merkeze bağlı Alpagut Mahallesi'nde 15 Kasım'da evinden mantar toplamak için ayrılan Burhan Demir'den (88) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Demir'i arama çalışması başlattı.

Atyaylası ve Pirahmetler yaylaları mevkilerinde arama çalışması yapan ekipler, Pirahmetler Yaylası'ndaki dere yatağında Demir'in cansız bedenine ulaştı.

Hipotermi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

