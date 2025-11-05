İSTANBUL 19°C / 14°C
Güncel

Mantar zehirlenmesi 5 kişiyi hastanelik etti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 5 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

IHA5 Kasım 2025 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre; Muratlı'da 5 vatandaş, doğadan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer ise vatandaşlara doğadan toplanan mantarları tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta da 2 kişinin mantar zehirlenmesinden kaynaklı olarak hastaneye başvurduğu, zehirlenenlerden 1'inin sevk edildiği Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Popüler Haberler
